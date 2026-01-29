MTV ilk taksit ödemelerinde süre daralıyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) 2026 yılına ilişkin ilk taksit ödemeleri için son gün yaklaşıyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ödemelerin, gecikme cezası uygulanmaması için 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yapılması gerekiyor.

MTV ödemeleri; vergi daireleri ile PTT ve banka şubeleri üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bunun yanı sıra bankaların internet bankacılığı ve mobil uygulamaları aracılığıyla da ödeme imkânı bulunuyor.

Araç sahipleri ayrıca Dijital Vergi Dairesi üzerinden de MTV borçlarını ödeyebiliyor. Bu platformda plaka bilgisi, T.C. kimlik numarası ve tescil tarihi girilerek hızlı ve pratik şekilde işlem yapılabiliyor. Dijital sistemler 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor.

Öte yandan, araç muayenesinin yapılabilmesi için MTV başta olmak üzere araca ait tüm vergi borçlarının ödenmiş olması şartı bulunuyor.