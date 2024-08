MTV Müzik Ödülleri adayları belli oldu

Toplam 21 kategoride sahiplerini bulacak olan MTV Müzik Ödülleri'nin adayları belli oldu. Taylor Swift 10 adaylık ile zirvede.

2024 MTV Müzik Ödülleri (VMA) adayları açıklandı.

Taylor Swift, 10 adaylık ile zirvede yer alırken Post Malone, 9 adaylık ile ikinci sırada yer aldı.

29 sanatçı ise ilk kez bu ödüllerde aday gösterildi.

10 Eylül'de düzenlenecek törende sahiplerini bulacak ödüllerin adayları şu şekilde:

Yılın Şarkıcısı

Ariana Grande

Bad Bunny

Eminem

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift

En İyi Müzik Klibi

Ariana Grande – “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)”

Billie Eilish – “Lunch”

Doja Cat – “Paint The Town Red”

Eminem – “Houdini”

SZA – “Snooze”

Taylor Swift ft. Post Malone - "Fortnight"

Yılın Şarkısı

Beyoncé – “Texas Hold ‘Em”

Jack Harlow – “Lovin On Me”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Sabrina Carpenter – “Espresso”

Taylor Swift ft. Post Malone - "Fortnight"

Teddy Swims – “Lose Control”

En İyi Yeni Şarkıcı

Benson Boone

Chappell Roan

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy Swims

En İyi İşbirliği

Drake ft. Sexyy Red & SZA - "Rich Baby Daddy"

GloRilla, Megan Thee Stallion - "Wanna Be"

Jessie Murph ft. Jelly Roll - "Wild Ones"

Jung Kook ft. Latto – “Seven”

Post Malone ft. Morgan Wallen - "I Had Some Help"

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

En İyi Pop

Camila Cabello

Dua Lipa

Olivia Rodrigo

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Taylor Swift

En İyi Hip-Hop Şarkısı

Drake ft. Sexyy Red & SZA - "Rich Baby Daddy"

Eminem - "Houdini"

Glorilla - "Yeah Glo!"

Gunna - "Fukumean"

Megan Thee Stallion - "Boa"

Travis Scott ft. Playboi Carti - "Fe!n"

En İyi R&B Şarkısı

Alicia Keys – “Lifeline”

Muni Long – “Made For Me”

SZA – “Snooze”

Tyla – “Water”

Usher, Summer Walker, 21 Savage – “Good Good”

Victoria Monét – “On My Mama”

En İyi Rock Şarkısı

Bon Jovi – “Legendary”

Coldplay – “Feelslikeimfallinginlove”

Green Day – “Dilemma”

Kings of Leon – “Mustang”

Lenny Kravitz – “Human”

U2 – “Atomic City”

En İyi Görsel Efekt

Ariana Grande – “The Boy is Mine”

Eminem – “Houdini”

Justin Timberlake – “Selfish”

Megan Thee Stallion – “BOA”

Olivia Rodrigo – “Get Him Back!”

Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”

En İyi Yönetmen

Ariana Grande – "We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)”

Bleachers – “Tiny Moves”

Eminem – “Houdini”

Megan Thee Stallion – “BOA”

Sabrina Carpenter – “Please Please Please”

Taylor Swift ft. Post Malone - “Fortnight”