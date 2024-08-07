MTV Müzik Ödülleri adayları belli oldu
Toplam 21 kategoride sahiplerini bulacak olan MTV Müzik Ödülleri'nin adayları belli oldu. Taylor Swift 10 adaylık ile zirvede.
2024 MTV Müzik Ödülleri (VMA) adayları açıklandı.
Taylor Swift, 10 adaylık ile zirvede yer alırken Post Malone, 9 adaylık ile ikinci sırada yer aldı.
29 sanatçı ise ilk kez bu ödüllerde aday gösterildi.
10 Eylül'de düzenlenecek törende sahiplerini bulacak ödüllerin adayları şu şekilde:
Yılın Şarkıcısı
Ariana Grande
Bad Bunny
Eminem
Sabrina Carpenter
SZA
Taylor Swift
En İyi Müzik Klibi
Ariana Grande – “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)”
Billie Eilish – “Lunch”
Doja Cat – “Paint The Town Red”
Eminem – “Houdini”
SZA – “Snooze”
Taylor Swift ft. Post Malone - "Fortnight"
Yılın Şarkısı
Beyoncé – “Texas Hold ‘Em”
Jack Harlow – “Lovin On Me”
Kendrick Lamar – “Not Like Us”
Sabrina Carpenter – “Espresso”
Taylor Swift ft. Post Malone - "Fortnight"
Teddy Swims – “Lose Control”
En İyi Yeni Şarkıcı
Benson Boone
Chappell Roan
Gracie Abrams
Shaboozey
Teddy Swims
En İyi İşbirliği
Drake ft. Sexyy Red & SZA - "Rich Baby Daddy"
GloRilla, Megan Thee Stallion - "Wanna Be"
Jessie Murph ft. Jelly Roll - "Wild Ones"
Jung Kook ft. Latto – “Seven”
Post Malone ft. Morgan Wallen - "I Had Some Help"
Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”
En İyi Pop
Camila Cabello
Dua Lipa
Olivia Rodrigo
Sabrina Carpenter
Tate McRae
Taylor Swift
En İyi Hip-Hop Şarkısı
Drake ft. Sexyy Red & SZA - "Rich Baby Daddy"
Eminem - "Houdini"
Glorilla - "Yeah Glo!"
Gunna - "Fukumean"
Megan Thee Stallion - "Boa"
Travis Scott ft. Playboi Carti - "Fe!n"
En İyi R&B Şarkısı
Alicia Keys – “Lifeline”
Muni Long – “Made For Me”
SZA – “Snooze”
Tyla – “Water”
Usher, Summer Walker, 21 Savage – “Good Good”
Victoria Monét – “On My Mama”
En İyi Rock Şarkısı
Bon Jovi – “Legendary”
Coldplay – “Feelslikeimfallinginlove”
Green Day – “Dilemma”
Kings of Leon – “Mustang”
Lenny Kravitz – “Human”
U2 – “Atomic City”
En İyi Görsel Efekt
Ariana Grande – “The Boy is Mine”
Eminem – “Houdini”
Justin Timberlake – “Selfish”
Megan Thee Stallion – “BOA”
Olivia Rodrigo – “Get Him Back!”
Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight”
En İyi Yönetmen
Ariana Grande – "We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)”
Bleachers – “Tiny Moves”
Eminem – “Houdini”
Megan Thee Stallion – “BOA”
Sabrina Carpenter – “Please Please Please”
Taylor Swift ft. Post Malone - “Fortnight”