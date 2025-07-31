MTV ve gelir vergisinde ikinci taksitlerin ödenmesi için son gün

2025 yılına ilişkin motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve 2024'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi bugün sona erecek.

GİB'DEN VERGİ ÖDEME UYARISI

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu vergilerin ödeme süreçlerine ilişkin bilgi verildi.

MTV VE GELİR VERGİSİ İÇİN SON GÜN: 31 TEMMUZ 2025

Buna göre, 2025 yılına ilişkin MTV ve 2024'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi bugün sona eriyor.

ÖDEME YÖNTEMLERİ VE KANALLARI

Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor.

ŞİFRESİZ ÖDEME KOLAYLIĞI

Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesi'nden şifreye ihtiyaç duymadan, plaka, TC kimlik numarası ile tescil veya sahiplik belge tarihi bilgilerinden birini girerek gerçekleştirebiliyor.

FİZİKİ ÖDEME NOKTALARI DA MEVCUT

PTT iş yerlerinden ve vergi dairelerinden de ödeme imkanı bulunuyor.

DOLANDIRICILIKLARA KARŞI UYARI

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.