Muafiyet kalktı, başvuru yapıldı: Kolin Devrez’de yıkımı büyütecek

İlayda SORKU

Kamudan aldığı ihalelerle servetine servet katan Kolin Holding, Kastamonu Tosya’da yer alan Devrez Vadisi çevresinde yürüttüğü maden arama faaliyetlerini genişletmek için harekete geçti.

Kolin Holding iştiraklerinden Hekimhan Madencilik, bölge halkının tüm itirazlarına rağmen Karaköy ve Ortalıca köyleri mevkiinde sürdürdüğü projeye “yarma yöntemi”ni ekledi. Aylardır gerçekleştirdiği sondajlarla bölgeyi delik deşik eden şirket, değişikliğin ardından çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) muafiyeti ortadan kalkan proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

SONDAJ İZNİ YETMEDİ

Hekimhan Madencilik, daha önce 46 sondaj noktasını kapsayan maden arama faaliyeti için ÇED muafiyeti almıştı. Kastamonu Valiliği, şirkete 2028 yılına kadar sondaj ile maden arama faaliyeti yürütmesi için izin vermişti. Ancak sondaj izni de Hekimhan Madencilik’e yetmedi. ÇED muafiyeti yüzeyden kazı anlamına gelen yarma yöntemini kapsamadığı için şirket büyütmekte ısrarcı olduğu projeye ilişkin Bakanlığa başvurmak zorunda kaldı. Proje için ÇED süreci başlatıldı.

DELİK DEŞİK EDİLECEK

Şirket, 1325 hektarlık ruhsat sahası içinde 38,67 hektarlık alanda manganez aramak üzere başvuruda bulundu. 45 sondaj kuyusu açılması ve 7 ayrı noktada yarma yapılması planlanan projenin yatırım bedeli 8 milyon 250 bin TL oldu.

Başvuru dosyasında, proje alanının çevre düzeni planına göre orman ve tarım alanı olarak tanımlandığı belirtildi. Çalışmalar öncesinde ağaç ve bitki örtüsünün temizleneceği ifade edilirken kesilecek ağaç sayısı açıklanmadı.

TARIMSAL ÜRETİME HANÇER

Proje dosyasında bölgede yüksek verimli tarım arazisi bulunmadığı ileri sürüldü. Ancak proje sahası, coğrafi işaretli Tosya pirincinin üretildiği Devrez havzasında yer alıyor. Proje alanı Devrez Çayı’na yalnızca 650 metre mesafede. Yaklaşık 500 yıllık üretim geleneğine sahip Tosya pirinci, bölgenin su ve toprak yapısına bağlı olarak yetişiyor. Bölgedeki tarımsal üretim, havzadaki olası kirlenme ile birlikte yok olma riskiyle karşı karşıya kalacak.

Projeye itiraz eden bölge halkı, özellikle su döngüsünün bozulmasının Devrez havzasında doğrudan tarımsal üretimi etkileyeceğini belirtti. Olası bir genişleme ve üretim aşamasına geçilmesi halinde kimyasal kullanımının gündeme gelebileceği, bunun da çeltik tarlalarına ve içme suyuna kadar yayılabileceği vurgulandı.