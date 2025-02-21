Muayene süresi geçtiği halde trafiğe çıkan araçlara uygulanan ceza ne kadar? Trafik Cezaları 2025 (Güncel)

Araç muayenesi, trafiğe çıkan tüm motorlu taşıtlar için zorunlu bir işlemdir. "Muayenesiz araç kullanmanın cezası var mı?", "Araç muayenesi gecikirse ne olur?", "Muayenesiz araç yakalanırsa ne yapılır?" gibi sorular sürücüler tarafından sıkça araştırılmaktadır.

2025 yılı güncel trafik ceza tarifesine göre, muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkarılması araç sahibine 2.167 TL idari para cezası olarak uygulanmaktadır. Ceza, 15 gün içinde ödendiğinde %25 indirim uygulanarak 1.625,25 TL'ye düşmektedir. Ayrıca, bu ihlal nedeniyle sürücülere 10 ceza puanı işlenmektedir.

MUAYENESİZ ARAÇ KULLANMANIN SONUÇLARI

"Muayenesiz araçla yakalanınca ne olur?" ve "Muayenesiz araç kullanmak yasak mı?" gibi soruların yanıtları, Karayolları Trafik Kanunu'nda açıkça belirtilmiştir.

Trafik kontrolünde aracın muayenesi olmadığının tespiti halinde araç sahibine ceza kesilir.

Muayenesiz araç trafikten men edilir ve araç sahibine muayene yaptırması için yedi iş günü süre tanınır.

Süre sonunda muayene yaptırılmadığı takdirde araç tekrar trafiğe çıkamaz ve tamamen men edilir.

Muayenesiz yakalanan araçlara ek-33 belgesi düzenlenerek en fazla 7 gün boyunca muayene istasyonuna gitmesi için izin verilir.

Bu süreç, "Muayenesi olmayan araç ne kadar süreyle trafiğe çıkabilir?" ve "Muayenesiz araç kullanmanın yasal süreci nedir?" gibi sık sorulan sorulara açıklık getirmektedir.

MUAYENESİZ ARAÇ KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

"Araç muayenesi nasıl yapılır?", "Muayene randevusu nasıl alınır?" gibi konular sürücüler için büyük önem taşımaktadır. Trafik cezası almamak ve aracın trafiğe uygun olup olmadığını tespit etmek için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

Aracınızın muayene süresini takip edin: "Muayene süresi geçti ne yapmalıyım?" sorusunun yanıtı olarak, mümkün olan en kısa sürede TÜVTÜRK istasyonlarından randevu alarak muayenenizi yaptırmalısınız.

"Muayene süresi geçti ne yapmalıyım?" sorusunun yanıtı olarak, mümkün olan en kısa sürede TÜVTÜRK istasyonlarından randevu alarak muayenenizi yaptırmalısınız. Muayenesiz araç kullanmayın: "Muayenesiz araç kullanmanın trafik sigortasına etkisi var mı?" sorusuna yanıt olarak, evet; muayenesiz araç kullanırken kaza yaparsanız sigorta ödeme yapmayabilir.

"Muayenesiz araç kullanmanın trafik sigortasına etkisi var mı?" sorusuna yanıt olarak, evet; muayenesiz araç kullanırken kaza yaparsanız sigorta ödeme yapmayabilir. Muayene gecikme cezası hesaplamalarını yapın: "Muayene gecikme cezası nasıl hesaplanır?" sorusunun yanıtı olarak, gecikilen her ay için muayene ücretinin %5’i kadar gecikme bedeli uygulanır.

"Muayene gecikme cezası nasıl hesaplanır?" sorusunun yanıtı olarak, gecikilen her ay için muayene ücretinin %5’i kadar gecikme bedeli uygulanır. Trafik cezası almamak için muayene randevusunu önceden planlayın: "Muayene randevusu almadan gidilir mi?" sorusuna yanıt olarak, randevusuz muayene yaptırabilirsiniz ancak randevu alarak gitmek bekleme sürenizi azaltır.

MUAYENESİZ ARAÇ KULLANMA CEZASINDAN KAÇINMAK İÇİN NE YAPILMALI?

TÜVTÜRK’ten araç muayene randevusu alın ve gecikme cezası ödememek için muayenenizi zamanında yaptırın.

Muayenesiz trafiğe çıkmayın, aksi takdirde 2.167 TL ceza ve 10 ceza puanı alabilirsiniz.

Muayene gecikme süresi yedi günü geçtiğinde aracınız tamamen trafikten men edilebilir.

Sigorta ve araç değer kaybı riskini göz önünde bulundurun. Muayenesiz bir araçla kaza yapmanız halinde, trafik sigortası devreye girmeyebilir.

2025 yılı trafik cezaları ve yönetmelik değişiklikleri hakkında güncel bilgilere ulaşmak için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) duyurularını takip edebilirsiniz.