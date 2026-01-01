Muayene ücretlerinde de artış

Sağlıkta kamu ve SGK anlaşmalı özel hastanelere başvuran yurttaşlardan ilaç, reçete, muayene katılım payı ve eşdeğer ilaç farkı gibi pek çok kalemde kesinti yapılırken, yeni zamlarla birlikte sağlık hizmetlerine erişim daha da zorlaştı. Son düzenleme muayene katılım payı yüzde 30, reçete katılım payı ise yüzde 25 oranında arttı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’ Resmi Gazete’de dün yayımlandı. Yeni düzenleme ile birlikte Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve ‌araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde, diş hekimliği fakülteleri bulunan ‌devlet/vakıf üniversite hastanelerinde, devlet ve vakıf tıp fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde uygulanacak katılım payı tutarı 20 TL’den 26 TL’ye çıkarıldı. İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında bu tutar yüzde 20 oranında artırılarak 50 TL’den 60 TL’ye yükseltildi. Buna göre, birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmamasına devam edilecek.

SEVK EDİLENDE İNDİRİM

Sağlık Bakanlığı’nca sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş aile hekimlerinden sağlık hizmeti sunucularına sevk edilerek yapılan hekim ve diş hekimi muayeneleri için katılım payı yüzde 50 oranında, 13 lira olarak uygulanacak. Böylece sevk zincirinin etkinleştirilerek hastaların 2. ve 3. basamak hastanelere aile hekimleri üzerinden gelmelerinin sağlanmasının amaçlandığı belirtildi. Düzenlemede reçete edilen ilaç üzerinden alınacak katılım payı tutarları da yüzde 25 oranında zam yapıldı. Bu kapsamda katılım payı; 3 kutuya kadar temin edilen ilaçlar için 3 TL’den 3,75 TL’ye, bunun üzerinde temin edilen her ‌bir kutu ilan için 1 TL’den 1,25 TL’ye çıkarıldı.

YÜK YURTTAŞIN SIRTINDA

CHP Bursa Milletvekili ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, sağlık hizmetlerinde katılım payına yapılan zamma tepki gösterdi. Pala, “AKP’nin ticarileştirilmiş sağlık sistemi, gücü yetmeyenler için sağlık hizmetlerine erişimin önüne yeni finansal engeller koymaya devam ediyor” dedi. Pala, şunları söyledi: “Çok düşük emekli maaşı alanlar, açlık sınırının altında asgari ücrete mahkûm edilenler ve toplumun tüm dezavantajlı kesimleri için bu uygulama sağlık hizmetlerine erişimin önünde ciddi bir engeldir. Sağlık bir haktır. Sağlık hizmetlerinden yararlanma sırasında bu hakkın önündeki tüm mali engeller kaldırılmalıdır."

Sağlık emekçisi Kubilay Yalçınkaya, zamlara tepki göstererek “Erişemediğimiz sağlık hizmetlerinin katkı katılım payı artırılıyor” dedi. Yalçınkaya, artan katkı paylarının kamusal sağlık hizmetine erişimi daha da zorlaştırdığını vurguladı. Türkiye’de ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerine bir yıl içinde yaklaşık 594 milyon başvuru yapıldığına dikkat çeken Yalçınkaya, bu başvurular üzerinden SGK’nin yaklaşık 15 milyar TL muayene katkı katılım payı topladığını belirtti. Bu tutarın, şehir hastanelerine aktarılan yıllık bütçenin yüzde 11’ine karşılık geldiğini anımsatan Yalçınkaya, “Şehir hastanelerine aktarılan bütçenin yalnızca yüzde 11’iyle, yurttaşın sırtına bindirilen bu katkı payı yükü tamamen ortadan kaldırılabilir" dedi. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan ise “Eczacılar olarak zaten muayene ücreti konusunda vatandaşla karşı karşıya bırakılmıştık. Şimdi bir de artan ücretler sonucunda nasıl bir durumla karşılaşacağız bilemiyoruz. Bizler muayene ücreti tahsil etmek istemiyoruz. Eczacılar olarak sabırla eczacıyı ve hastayı karşı karşıya getiren bu uygulamadan vazgeçilmesini bekliyoruz" dedi.