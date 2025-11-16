Muazzez Abacı için AKM’de tören düzenlendi

Kızını ziyaret amacıyla bulunduğu ABD'de doğum gününde hayatını kaybeden Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

Törene sanatçının kızı Aslı Saba Abacı ve torunu Sara'nın da arasında bulunduğu aile fertlerinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, sanatçılar Emel Sayın, Orhan Gencebay, Selami Şahin, Muazzez Ersoy ile birlikte çok sayıda kişi katıldı.

"TÜRKİYE’NİN BÜYÜK SANATÇISI CANIM ANNEANNEM"

Törende duygu dolu anlar yaşandı. Abacı’nın torunu Sara, anneannesine veda konuşmasında gözyaşlarını tutamayarak, şunları söyledi:

“Hepinize anneanneme olan sevginiz için teşekkür ederim. Çocukken bu sevgiyi biliyordum ama bu kadar çok sevildiğinden haberim yoktu. Anneannem sebebiyle ben de Türkiye’yi ve Atatürk’ü çok seviyorum. O her akşam meyve tabağı yapar, çorap giymemi söylerdi. Biz birlikte alışveriş yapardık. Maçlarımızı izlerdi, bize yemekler yapardı. Onun sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde çok sevildiğini biliyorum. Türkiye’de sesi hep kulaklarda olacak. Canım anneannem, seni çok seviyorum ve çok özleyeceğim.”

Sanatçının kızı Aslı Saba Abacı da konuşmasında şunları kaydetti:

“Benim annem, güzel annem, canım annem beni öyle güzel, öyle çok sevdi ki... O kadar duyarlı, akıllı, önsezili bir kadındı. Müziği, Türkiye’yi, Atatürk’ü, Galatasaray’ı, emek vermeyi, helal kazanmayı çok severdi. İstanbul’daki kazasından sonra ayağı kırıldığında Amerika’ya yanımıza geldi. Pandemi başlayınca birbirimizden ayrılmadık. Onu Türkiye’ye göndermedim, yılların hasretini çıkarıyorduk. Keşke daha uzun yıllar beraber olabilseydik. Annemin sesi hep kulaklarımızda olacak. Onu bu törenle onurlandıran herkese teşekkür ediyorum. Annem çok güzel bir insandı, iyi ki benim annemdi, iyi ki ben onun evladıydım.”

EMEL SAYIN: TÜRK MÜZİĞİNE DOĞAN BÜYÜK BİR YILDIZDI

Sanatçı dostu Emel Sayın, Abacı ile Ankara Radyosu’ndaki ilk tanışmalarını şöyle anlattı:

“1967 ya da 1968’di. Ankara Radyosu’nda yeni sanatçılar gelmişti. Mustafa Erses bana ‘Sana bir ses dinleteceğim’ dedi. Bir genç kız geldi, tatlı bir gülümsemesi vardı. Adı Muazzez Abacı'ydı. İlk kez ‘Kalbim yine üzgün seni andım da derinden’ şarkısını söyledi. Dondum kaldım. Muhteşem bir sesti. O gün dedim ki, ‘Türk müziğine büyük bir yıldız doğuyor.’ Gerçekten de öyle oldu. O çok iyi yürekli, içten, doğal, güzel bir insandı. Onun anıları bizimle yaşayacak. Güzel sesi sonsuza kadar yankılanacak.”

ORHAN GENCEBAY: HARİKA BİR YORUMCUYDU

Sanatçı Orhan Gencebay da şunları söyledi:

“Kervan Plak’ı 1972’de kurmuştuk. 1973’te Ankara Radyosu’nda stajyer sanatçılar arasında Muazzez Abacı’yı dinledik. Hepimiz aynı fikirdeydik, bu sesi mutlaka kazanmamız gerekiyordu. İlk plağımız ‘Bir sen kaldığın içimde, bir de o hatıralar’ idi. Ardından ‘Silemezler gönlümden’ geldi ve halk büyük ilgi gösterdi. O artık bir yıldızdı. Muazzez çok titizdi, stüdyoda ‘daha iyisi olacak’ derdi. Türk sanat müziğinin en büyük yorumcularından biridir. Allah gani gani rahmet eylesin, nur içinde yatsın.”

"EFSANE BİR SES VE YERİ DOLDURULAMAYACAK BİR SANATÇIYDI"

Sanatçı Muazzez Ersoy, veda ederken gözyaşlarına hâkim olamadı ve “Onu tarif etmek kelimelerle zor. O efsane bir ses, efsane bir yorumdu. Yeri doldurulamayacak bir sanatçı, büyük bir duayendi. Onu kalbimizde, sevdirdiği eserlerle yaşatacağız. Cennet mekânı olsun, nurlar içinde uyusun” dedi.

“ASSOLİSTLERİN ASSOLİSTİYDİ”

Abacı’nın yeğeni Pınar Altın, aile adına yaptığı konuşmada sanatçının Türk müziğine bıraktığı mirası şu sözlerle anlattı:

“Muazzez Abacı, Türk sanat musikisinin ulu çınarıydı. Assolistlerin assolisti, zarafetiyle ve sahnedeki asaletiyle bir devrim sembolüydü. Türkçesiyle, nezaketiyle, sahne tekniğiyle genç kuşaklara örnek olmuş bir sanatçıydı. Vefatıyla halkımızın gerçek sanatçıya nasıl kıymet verdiğini bir kez daha gördük. Yarın onu Ankara’da, amcam Oktay Altınok’un yanına, Türk milletinin kalbine emanet edeceğiz.”

BAKAN ERSOY: O BİR MÜZİK ABİDESİYDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise törende yaptığı konuşmada Abacı’yı şu sözlerle andı:

“Muazzez Abacı, Türk sanat müziğinin en parlak yıldızlarından biriydi. Güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla her şarkıyı bir duygu seline dönüştürür, sahneye zarafet taşırdı. 1998’de Devlet Sanatçısı unvanını almış ama halkın gönlünde çok daha önce yer etmişti. Onun şarkılarında halkımız kendi hikayesini buldu. Hayata gözlerini yumduğu gün aynı zamanda doğum günüydü. Gerçek sanatçılar, sesleriyle ve eserleriyle ebediyen yaşarlar. Türk sanat müziği büyük bir çınarını kaybetti. Allah’tan rahmet diliyorum.”

ANKARA'DA DEFNEDİLECEK

Tören, Muazzez Abacı’nın en sevilen eserlerinden “Silemezler Gönlümden” eşliğinde alkışlarla sona erdi.

Muazzez Abacı için yarın saat 10.00’da, sanat hayatına adım attığı ilk yer olan Ankara Radyosu’nda da tören düzenlenecek. Abacı'nın cenazesi Kocatepe Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ankara’da defnedilecek.