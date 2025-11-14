Muazzez Abacı'nın cenazesi Türkiye'ye getirilecek

Ekim ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan ve stent tedavisi gören Türk sanat müziğinin efsanevi ismi Muazzez Abacı, tedavi gördüğü Amerika Birleşik Devletleri’nde 78 yaşında yaşamını yitirdi.

NAAŞININ TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Muazzez Abacı’nın naaşının Türkiye’ye ulaştırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı yekilileri harekete geçti. Bakanlık bünyesinde kurulan özel bir ekibin cenaze nakli ve tören hazırlıkları için sanatçının ailesiyle birlikte çalıştığı bildirildi.

VEDA TÖRENİ AKM'DE

Muazzez Abacı için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde 16 Kasım Pazar günü saat 11.00’de bir cenaze töreni düzenlenecek. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.

Sanatçı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenecek törenin ardından, 17 Kasım Pazartesi günü Ankara’da Kocatepe Camii’nde düzenlenecek törenin ardından Ankara’da Cebeci Mezalığı'nda babası Oktay Altıoklar’ın yanına defnedilecek.

1998’DE ‘DEVLET SANATÇISI’ ÜNVANI ALDI

Muazzez Abacı, Türk müziğine kazandırdığı eserler dolayısıyla 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından 'Devlet Sanatçısı' unvanına layık görülmüştü.