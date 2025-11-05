Muazzez Abacı yoğun bakıma kaldırıldı

28 Ekim salı günü kalp krizi geçiren Muazzez Abacı'nın sağlık durumuyla ilgili bir gelişme yaşandı. Stent takılan Abacı'nın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

HalkTV'de yer alan habere göre, Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Muazzez Abacı, geçtiğimiz salı günü kalp krizi geçirmişti. Yapılan anjiyo sonrası stent takılarak tedavi altına alınan Abacı, yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

TEDAVİSİ NORMAL ODADA DEVAM EDİYORDU

Söz yazarı Seda Akay, günler önce yaptığı açıklamada sanatçının durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin normal odada sürdüğünü duyurmuştu.

Sanatçının menajeri Taner Budak, Abacı’nın son durumu hakkında açıklama yaptı. Budak, testler sonrasında Abacı'nın böbreklerinde sorun olduğu, görevin tam anlamı ile yapılamadığı ve bundan dolayı da nefes alma sorunu yaşadığı, Abacı'nın tedavisine yoğun bakımda devam edildiğini aktardı.

Menajer tarafından yapılan son açıklama şu şekilde:

''Sanatçımız Sayın Muazzez Abacı geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olmuş ve stent tedavisi uygulanmıştı. Tedavisine normal odada devam ediliyordu. Ancak bugün yapılan kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıkmıştır. Böbrekler görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerleri su toplamıştır. Bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıkmıştır. Tedavisine yoğun bakımda devam edilmektedir. Bu süreçte tüm dualarımız Muazzez Abacı için.''