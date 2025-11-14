Muazzez Abacı’nın yakınlarından “50 milyar lira servet” iddiasına cevap

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı’nın, doğum günü olan 12 Kasım’da, 78 yaşında ABD’nin New York kentinde hayatını kaybetmesinin ardından, servetiyle ilgili kimi spekülasyonlar ortaya atıldı. Abacı’nın, 50 milyar lira servetinin bulunduğu iddia edildi.

Abacı ile yakın ilişkisi bulunan isimlerden, kapanan Maksim Gazinoları’nın patronu Fahrettin Aslan'ın oğlu Sacit Aslan, Yeniçağ gazetesine yaptığı açıklamada, “Canım dostum Muazzez, en şöhret olduğu 1975-1990'lı yıllarda bile çok para kazanmadı. Çünkü paraya hiç önem vermezdi. Aldıkları rakamlar şimdikiler gibi asla değildi. Bir de Muazzez çok bonkördü. Birinin ihtiyacı olsun hemen para gönderirdi. Öyle sanıldığı gibi malı-mülkü de yoktu. Kalamış ve Tuzla'daki evini satmıştı' dedi” dedi.

"SÖZ KONUSU DEĞİL"

Söz konusu haberde, “5,5 yıldır sahneye çıkmayan Muazzez Abacı'nın en son Ataşehir'de bir dairesi, yine aynı yerde küçük bir ofisi, bankada bir miktar parası vardı. İstanbul-Kalamış Yat Limanı'ndaki evini, Tuzla'daki villasını yıllar önce sattı. Kızıyla birlikte New York-Rochester'da yaşadıkları evi aldılar. Yani milyar dolarlık rakamlar asla söz konusu değil” ifadeleri yer aldı.

Abacı’nın menajeri Taner Budak da “Muazzez Abacı'nın 1998'den bu yana menajerliğini yapan Taner Budak ise 'Milyar dolarları olsa Boğaz'da yalıda ya da ABD'nin en lüks yerlerinde yaşardı. 27 yıl birlikte çalıştık. Asla böyle bir miras söz konusu değil. Çok üzülüyoruz” diye konuştu.