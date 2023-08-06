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Mubadala Açık'ta kupaya Coco Gauff uzandı

Ajans Haberleri
  • 06.08.2023 23:56
  • Giriş: 06.08.2023 23:56
  • Güncelleme: 06.08.2023 23:56
Kaynak: AA
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Mubadala Açık'ta kupaya Coco Gauff uzandı

ANKARA (AA) - ABD'li tenisçi Coco Gauff, ülkesinde düzenlenen Mubadala Açık turnuvasında kupanın sahibi oldu.

Başkent Washington'ın ev sahipliği yaptığı Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 500 serisi turnuvasının tek kadınlar finalinde, Gauff ile Yunan Maria Sakkari karşılaştı.

Gauff, 1 saat 24 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek bu yıl ikinci turnuva zaferini yaşadı.

Turnuva tarihinin en genç şampiyonu unvanına ulaşan 19 yaşındaki tenisçi, WTA Turu organizasyonlarında ise dördüncü kupasını kazandı.

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