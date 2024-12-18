Mübalağa (abartma) ne demek? Mübalağa sanatının edebiyattaki kullanım örnekleri nelerdir?

Mübalağa, bir durumu, olayı, ya da nesneyi olduğundan çok daha büyük, küçük, güçlü, zayıf, güzel ya da çirkin gösterme sanatıdır. Bu yöntem, okuyucunun dikkatini çekmek, duygusal bir etki yaratmak ya da anlatımı güçlendirmek için kullanılır.

MÜBALAĞA TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

"Bir şeyi olduğundan çok ya da az göstererek anlatma sanatı."

EDEBİYATTA MÜBALAĞA KULLANIMI

Mübalağa, bir durumun etkisini artırmak ve okuyucunun hayal gücünü harekete geçirmek için kullanılan güçlü bir anlatım aracıdır.Bu sanat, özellikle masallar, destanlar ve şiirlerde kahramanlık ya da duyguların yoğunluğunu vurgulamak amacıyla sıkça tercih edilir.Mübalağa, gerçeğin ötesine geçerek anlatımı daha etkileyici ve akılda kalıcı hale getirir.

MÜBALAĞA YAPILAN ÖRNEK CÜMLELER VE AÇIKLAMALARI

"Deniz o kadar hırçındı ki, sanki dalgalar gökyüzünü yutacak gibiydi."

Açıklama: Burada dalgaların gücü gerçekçi sınırların ötesinde gösterilmiştir. Deniz, abartılı bir şekilde tehlikeli ve güçlü tasvir edilerek mübalağa sanatı kullanılmıştır.

"Güneş öyle sıcak ki, taşlar bile buharlaşıyor."

Açıklama: Güneşin sıcaklığı abartılarak, etkisinin taşları bile buharlaştırdığı ifade edilmiştir. Bu abartı, güneşin sıcaklığını vurgulamak için kullanılmıştır.

"Onun sesi öyle yüksekti ki, bütün şehir yankılandı."

Açıklama: Burada bir insanın sesinin tüm şehri yankılatması abartılarak, sesin gücüne dikkat çekilmiştir. Gerçekten imkânsız olan bu durum, etkileyici bir anlatım sağlar.

"Gözyaşlarıyla bir nehir doldurdu, herkes o nehirde boğulacak gibiydi."

Açıklama: Bir insanın ağlaması abartılı bir şekilde tasvir edilmiş, duygusal yoğunluk artırılmıştır. Bu, hüznün büyüklüğünü anlatmak için kullanılan bir mübalağa örneğidir.

"O kadar uzun bekledik ki, zaman durdu sandık."

Açıklama: Bekleme süresi abartılarak, zamanın bile akmadığı hissi uyandırılmıştır. Burada, sabırsızlık ve uzun süren bekleyişin etkisi güçlü bir şekilde ifade edilmiştir.