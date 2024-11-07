MUBI: Kaymakamlık Queer filmini yasakladı, festivali iptal ettik

MUBI Fest İstanbul 2024, festival programında yer alan ve aynı zamanda açılış filmi olan Queer'in gösteriminin Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklanması nedeniyle iptal edildi.

MUBI Tükiye'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, festival için hazırlıkların aylardır sürdüğü ve günler önce biletleri tükenen MUBI Fest İstanbul 2024'ün başlamasına saatler kala, festival programında yer alan ve aynı zamanda açılış filmi olan Queer'in gösteriminin yasaklandığı belirtildi.

"PROVOKATİF İÇERİK"

Söz konusu kararın İstanbul Kadıköy Kaymakamlığı'nın tebliği ile kendilerine duyurulduğu ifade edilen açıklamada, kararın "toplum barışını tehlikeye atacak provokatif içerik taşıdığı" gerekçesiyle alındığı aktarıldı.

Yasak kararına tepki gösterilen açıklamada, "Sanatı ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan bir müdahale olduğuna inanıyoruz. Festivaller, sanatın ve kültürel çeşitliliğin kutlandığı, insanları bir araya getiren nefes alma alanlarıdır. Bu yasaklama, yalnızca bir filmi değil, tüm festivali anlamından ve amacından uzaklaştırmaktadır" denildi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

Kaymakamlık kararı nedeniyle MUBI Fest İstanbul 2024'ün tamamının iptal edildiği vurgulanan açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Bu nedenle, MUBI olarak seyircimizin bizden beklediği doğru duruşu sergilemek istiyor ve MUBI FEST İstanbul’un tamamını iptal etme kararı aldığımızı üzülerek bildiriyoruz. Festivale katılmayı planlayan ve bu durumdan en az bizim kadar üzüntü duyduğuna inandığımız tüm sanatçılara, izleyicilere ve destekçilerimize, gösterdikleri anlayış ve dayanışma için teşekkür ederiz. İfade özgürlüğünün ve sanatsal ifadelerin korunması adına bu konudaki duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Festival biletlerinin iadeleri konusunda bilgilendirme daha sonra paylaşılacaktır."