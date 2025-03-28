MUBİ Türkiye özür diledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik tepkiler gün geçtikçe artıyor.

Ülkenin farklı noktalarında çok sayıda yurttaş, kent meydanlarında bir araya geliyor.

Sosyal medyada da çok sayıda marka ve platform İmamoğlu’nun tutuklanması ve polis şiddetine tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.

MUBİ Türkiye, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada “yeterince hızlı, güçlü ve açık bir tepki verememiş” olması sebebiyle kullanıcılarından özür diledi.

Açıklamada “Yaşattığımız hayal kırıklığını görüyor ve sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz” ifadesi kullanıldı.

MUBİ Türkiye’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde yaşanan son gelişmeler karşısında yeterince hızlı, güçlü ve açık bir tepki verememiş olmamızdan kaynaklanan eleştirileri tek tek okuyoruz. Bugüne dek her durumda yanımızda olan seyircimizin ‘Bizi yalnız bıraktınız’ şeklindeki sitemini işitiyoruz. Yaşattığımız hayal kırıklığını görüyor ve sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz.

Biz, sinemanın yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda ifade özgürlüğünün ve toplumsal direnişin en önemli aracı olduğuna inanıyoruz. Ortak değerlerimizi, yalnızca filmler aracılığıyla değil, kurumsal duruşumuzla da yansıtmak durumunda olduğumuzu kabul ediyoruz.

Tüm seyircilerimizden özür diliyoruz. MUBI olarak bugüne dek olduğu gibi, bundan sonra da eleştirilerinize kulak vereceğimizin ve kendimizi geliştirmeye devam edeceğimizin sözünü veriyoruz. Adaletin, aklın ve özgürlüğün yanındayız!”