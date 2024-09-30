MUBI’nin ekim programı belli oldu

Türkiye ve dünya sinemasından filmleri izleyiciyle buluşturan MUBI’nin ekim ayı programı belli oldu.

Ekim ayı programında, Oscar ödüllü yönetmen Steve McQueen'in Nazi işgali etkilerini hisseden Amsterdam'ı keşfe çektiği belgeseli "İşgal Altındaki Şehir" yer alıyor.

Ayrıca usta yönetmen Ken Loach'un son filmi "Umudunu Kaybetme" ilk kez MUBI'de yayınlanacak.



İŞGAL ALTINDAKİ ŞEHİR / OCCUPIED CITY

(Steve McQueen, 2023)

Oscar ödüllü yönetmen Steve McQueen'den, geçmişin günümüzün belirsiz

gerçekliğiyle buluştuğu bir belgesel. Nazi işgalinin etkilerini hâlâ hisseden Amsterdam'ı kapı kapı dolaşan ve keşfe çıkan film, bir yandan da pandemi dönemine ve ayaklanma ve protestolarla dolu yakın tarihe canlı tanıklık ediyor.

SELF-PORTRAIT AS A COFFEE POT

(William Kentridge, 2022)

Güney Afrikalı ünlü sanatçı William Kentridge, bizi bir sanatçının zihninde ve

atölyesinde neler olup bittiğini anlamaya davet ediyor. Çizimler, heykeller ve

performanslarla zenginleştirilen 9 bölümlük bu orijinal dizi, izleyiciyi bellek, sanat, kimlik ve toplumsal meseleler üzerine derinlikli bir yolculuğa çağırıyor.

UMUDUNU KAYBETME / THE OLD OAK

(Ken Loach, 2023)

İngiliz sinemasının büyük ustası Ken Loach son filminde, İngiltere’deki eski bir maden kasabasına gelen mültecilerle yerel halk arasındaki çatışmaları, önyargıları ve dayanışma anlarını ustalıkla harmanlayarak insan ilişkilerinin karmaşıklığını gözler önüne seriyor.

HER GÜN BAŞKA BİR BELA / TROUBLE EVERY DAY

(Claire Denis, 2001)

Claire Denis’nin vampir filmlerine kendine has bir yorum getirdiği HER GÜN BAŞKA BİR BELA, güç ve arzuyu harmanlıyor. Başrollerinde Béatrice Dalle ve Vincent Gallo gibi yıldızların yer aldığı bu gizemlerle dolu filmin müziklerinde Tindersticks imzası bulunuyor.

CEMİL ŞOV

(Barış Sarhan, 2021)

Barış Sarhan’ın dünya prömiyerini Rotterdam Film Festivali’nde yapan ilk uzun metrajlı filmi CEMİL ŞOV, oyunculuk tutkusu zehirli bir takıntıya dönüşen bir güvenlik görevlisinin fantezilerle dolu serüvenini anlatıyor. Adana’da En İyi Erkek Oyuncu, Engelsiz Filmler Festivali’nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazanan yapımın oyuncu kadrosunda Ozan Çelik, Cezmi Baskın, Nesrin Cavadzade ve Alican Yücesoy gibi isimler yer alıyor.

HANIM

(Halit Refiğ, 1989)

Yıldız Kenter ve Eşref Kolçak’ın başrollerde unutulmaz performanslara imza attığı Halit Refiğ klasiği HANIM, modern hayatın şehri ve insanları nasıl dönüştürdüğü, yalnızlaştırdığı anlatıyor.

HARP ESİRLERİ / LA GRANDE ILLUSION

(Jean Renoir, 1937)

Jean Renoir, I. Dünya Savaşı'nda bir esir kampında geçen bu hikayede, savaşın yıkıcılığını ve insan ruhunun direnme gücünü sinemalaştırıyor.

BİR ZAMANLAR YEŞİLÇAM: ABDURRAHMAN KESKİNER (2022) ve

SİNEMA HAKİKATİNİN İÇİNDE UZUN BİR YOLCULUK: NECİP SARICI (2023)

Mehmet Güreli'nin sinema tarihinin iki çok önemli figürünü mercek altına aldığı ve değerlerini teslim etmeye çalıştığı bu yakın tarihli belgeseller, ekim ayı programında yer alıyor.