MUBİ’ye çağrı: Suç ortaklığına son verin

Kültür Sanat Servisi

Aralarında Aki Kaurismäki, Radu Jude, Miguel Gomes ve Joshua Oppenheimer gibi isimlerin de yer aldığı 35’ten fazla sinemacı, dijital film yayıncısı olan MUBİ’nin sponsoru Sequoia Capital’le ilişkisini yeniden değerlendirmesi için bir mektup kaleme aldı.

MUBİ’nin Sequoia’dan 100 milyon dolarlık yatırım almasının ardından, yatırım şirketinin Gazze’deki savaşa dair pozisyonu ve İsrail ordusuyla bağları tartışma konusu olmuştu. Film Workers for Palestine’in çağrısına destek veren sinemacılar, mektuplarında “MUBİ’nin finansal büyümesi doğrudan Gazze’deki soykırımla bağlantılı” ifadelerini kullandı.

Aralarında Aki Kaurismäki, Radu Jude, Miguel Gomes ve Joshua Oppenheimer gibi isimlerin de yer aldığı 35’ten fazla sinemacı, dijital film yayıncısı olan MUBİ’nin sponsoru Sequoia Capital’le ilişkisini yeniden değerlendirmesi için bir mektup kaleme aldı. MUBİ’nin Sequoia’dan 100 milyon dolarlık yatırım almasının ardından, yatırım şirketinin Gazze’deki savaşa dair pozisyonu ve İsrail ordusuyla bağları tartışma konusu olmuştu. Film Workers for Palestine’in çağrısına destek veren sinemacılar, mektuplarında “MUBİ’nin finansal büyümesi doğrudan Gazze’deki soykırımla bağlantılı” ifadelerini kullandı.

Sinemacıların açıklamasına MUBİ’den bir yanıt gelmezken MUBİ üyeliklerinin iptal edilmesine yönelik yurttaşlara çağrı da yapıldı. MUBİ, daha önce yaptığı açıklamada Sequoia hakkında ‘iş ortaklarından bazı bireylerin yatırımları ve görüşlerinin MUBİ’nin görüşünü yansıtmadığı ve yatırımın Sequoia’nın bireysel inançlarını temsil etmediği’ ifade edilerek bağımsız bir şirket oluşuna vurgu yapmıştı.