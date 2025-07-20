Mücadele 108. haftasında: Kaçak santral tepkisi sürüyor

İstanbul Sarıyer’deki Uskumruköy‘de yaşayan yurttaşlar, IC İÇTAŞ‘ın kaçak beton santralına karşı 108’inci haftalarında da direnişi sürdürdü.

Kilyos Uskumruköy Platformu tarafından yapılan açıklamada, “Mevcut hükümet yasal düzenlemelerle, ele geçirdiği kurumlarla, insan hayatını ve ülke topraklarını yok etmesindeki ısrarını sürdürmekte, İstanbul, Trakya ve tüm Anadolu’da ÇED gerekli değildir kararları aldırarak doğal varlıklarımızı yerli-yandaş firmalarına, uluslararası vahşi kapitalizme peşkeş çekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Konunun beton santralı ve tünel inşaatı ile sınırlı kalmayacağı, tünel ve diğer betonlaştırma projeleriyle İstanbul'un akciğeri Kuzey Ormanları'na yaşam değil, yıkım getirileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ülke topraklarına dönük haksız ve hukuksuz saldırıların tarafı olan, izin ve onay yetkisini istilacı şirketlerden yana kullanan, engelleme yetkisi olduğu halde görevini yapmayarak seyretmekle yetinen bütün kişi ve kurumlar bu eylemlerin tarafı olmakta ve topluma karşı işlenen bu ağır suçlara ortak olmaktadırlar.”

AKSU’YA SESLENDİLER

Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu’ya bir kez daha seslenen yurttaşlar, açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Sarıyer’in kültürel mirasıyla birlikte bütün doğal zenginliğini korumak, bulunduğunuz makamın imkanlarını kullanarak Kuzey Ormanları ekosistemine dönük her türlü saldırıya karşı durmak birinci derecede sorumluluğunuzdur. Öte yandan benzer girişimlerde bulunan, rant için kamusal arazileri, deprem toplanma alanlarını gasp etmeye çalışan şirket veya kurumları ifşa ederek Sarıyer halkını ve dolayısıyla bütün İstanbulluları aydınlatmanız beklenmektedir.”

Sarıyer’de, önceki yönetimlerin göz yumduğu, hatta çıkar sağladığı yağmacı inşaat faaliyetlerinin yavaşlamadığı, aksine hızlanarak devam ettiği belirtilen açıklamada, “Bu koşullarda siz ve belediyeniz ile ilgili olumsuz görüşler giderek artmakta, kamuoyuna açıklama yapma zorunluluğunuz kuvvetlenmektedir” denildi.

Açıklama, şu ifadelerle son buldu:

“Uskumruköylüler olarak, ormanlarımıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkacağımızı basına ve kamuoyuna saygı ile duyururuz. Vazgeçmek yok, direnişe devam, bu vahşi iktidarı indirene kadar, demokratik bir coğrafya kurana kadar bu, geleceğe olan insanlık borcumuz. İnsanlığın gereği.”