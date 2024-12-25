Mücadele azmi alanı ısıtıyor

Emek Servisi

İzmir Kemalpaşa’da bulunan Temel Conta fabrikasında Petrol-İş’te örgütlü işçilerin başlattığı grev dün 15’inci gününü geride bıraktı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan işçiler, işveren toplu sözleşme masasına oturana kadar grevlerini sürdürmekte kararlı.

Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesi’nin örgütlü olduğu işyerinde Tesla, Ford, BMC gibi şirketlere üretim yapılıyor. Düşük ücretlere karşı pazarlığa devam etmek isteyen işçiler, sendika düşmanı işverenin tüm işten çıkarma tehditlerine rağmen direnmekte kararlı.

Sendikanın yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Hava soğuk; üyelerimizin mücadele azmi grev alanını ısıtıyor. Zafere kadar mücadelemiz sürecek" denildi.