Mücadele büyüyecek

BirGün/ANKARA

Kongre sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan İl Sözcülerinden Fatoş Erol, “Toplumsal muhalefetin yeniden ayağa kalktığı bu dönemde, birleşik mücadele çağrımız daha da anlam kazandı. Bu kongre sadece partimize değil, halk güçlerinin ortak direnişine de katkı sunacak. Bugün geldiğimiz sürece baktığımızda halkın onayını, rızasını almakta oldukça zorlanan tek adam rejiminin Amerikan emperyalizminden aldığı destekle ülkeyi bir darbe rejimine sürüklediği, zaten her türlü hile ve yalanla sürdürülen seçimlerin göstermelik de olsa yapılmasının anlamsızlaştırıldığı bir noktaya geldik" dedi.

Erol, “Bugün artık mücadele kürsülerinden gelecekleri çalınan gençlerin haklı isyanını duyuyoruz, emeğinin karşılığını alamayan çiftçilerin bu düzeni değiştirelim taleplerini duyuyoruz. Hayatlarına, bedenlerine saldırdıkları kadınların isyanı daha da büyüttüğünü görüyoruz. MESEM’lerde öldürdükleri liseli çocukların sıra arkadaşlarının mücadelesini görüyoruz. Ve biliyoruz ki bu halk artık sahnede ve tek adam rejimini göndermeye kararlı” diye konuştu. Erol, “Birlikte değiştirme iradesi taşıyan tüm yol arkadaşlarımızı, mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz” diyerek, herkesi kongreye davet etti.