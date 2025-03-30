Mücadele büyüyor: Umutla çoğalıyoruz

Ebru ÇELİK

İstanbul Maltepe’de dün Türkiye’nin dört bir yanından gelen yüz binlerce insan adalet talebiyle buluştu. CHP lideri Özgür Özel’in çağrısıyla gerçekleşen miting, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına duyulan öfkeyi ve ülkede gittikçe artan baskı rejimine karşı direnişi ortaya koydu. Ancak bu miting sadece kürsüdeki konuşmalardan ibaret değildi. Alanda bulunan yurttaşların sesleri, Türkiye’nin dört bir yanında benzer duyguları taşıyan milyonlar için birer yankı oldu. Kimi çocuğu için, kimi demokrasinin son kırıntılarını korumak adına, kimi ise artık korkmadan konuşabilmek için Maltepe’deydi.

Miting alanına girdiğimizde çok farklı tarzlar, kültürler, yaşlarla karşılaştık. Yüzünü gördüğümüz herkes, sanki "Bu sefer biz kazandık" diye bakıyordu coşkulu milyonlara...

GENÇLERİMİZ BİZDEN GERİYE DÜŞTÜ

İlk olarak 60 yaşındaki Hülya Çakar'ın gözleri kalabalıkta dolanırken bir araya gelip konuşuyoruz. Meydandaki farklı bayrakları göstererek gülümsüyor: “Burada ne bayraklar, ne renkler var… Demek ki hepimiz demokrasi için, adalet için buradayız. Hepimiz bu ortak paydada buluşabiliyoruz. Birileri bizi bir oyun tahtası gibi yönetmeye çalışıyor, hepimiz farkındayız.”

Ona göre mesele yalnızca İmamoğlu’nun tutuklanması değil; halkın iradesinin sistemli bir şekilde gasp edilmesi. En çok da gençler için kaygılı: “Ben 60 yaşındayım. Kalan ömrüm boyunca eve kapanıp her şeyi protesto ederek yaşayabilirim. Ama gençlerin şansı yok. Onların önünde upuzun yollar var. Ekonomik olarak, demokratik hakları olarak, adalet olarak, hatta hayalleri olarak bizden çok gerideler! Bizim neslimiz anne-babalarımızdan ilerideydi, ama bizim çocuklarımız bizden geriye düştü. İşte o yüzden buradayım. O zincirin kırılmasına izin veremeyiz.”

9 YAŞINDA ÇOCUĞUMLA BİBER GAZINA MARUZ KALDIK

Çakar’ın ardından alanda bulunan Nermin Can ilişiyor gözümüze. Kalabalığın ortasında çocuklarıyla el ele tutuşmuş, konuşurken sesi titriyor. Anneannesi, kızı ve torunuyla beraber Saraçhane'de de Maltepe’de de olduklarını söylüyor: “Üç kuşak bir aradayız. Annem, ben ve kızlarım… Başka çaremiz kalmadı. Bir haftadır Saraçhane’deydim kızımla birlikte. 9 yaşındaki çocuğumla biber gazına maruz kaldım. Gözümün önünde çocuklar tekmelenirken, öğrenciler yaka paça gözaltına alınırken duramadım. Burada duramazdım. Türkiye’de artık vicdanı olan hiç kimse duramaz.”

Ona göre mesele yalnızca İmamoğlu’nun tutuklanması değil, toplumun en küçük bireylerine bile reva görülen adaletsizlik olduğunu anlatıyor: “Kızım 16 yaşında. Onun yanına bakıyorum ve ‘Ben güzel bir çocuk yetiştirdim’ diyorum. Hakkını arayan, cesur bir çocuk. Ben bir gün burada olmayacağım ama o ve onun gibi çocuklar bu mücadeleyi sürdürecek. O yüzden umutsuz değilim. Bunca insanın burada olması, 25 yıllık umudu geri getiriyor.”

ADALET TERAZİSİ BİR TARAFA AĞIR BASIYOR

Melisa Işık, gözlerini Maltepe Meydanı’ndaki kalabalıkta gezdirerek konuşuyor. En çok anneler için kaygılı olduğunu söylüyor: “Anneler için çok huzursuzum. Ben de bir anneyim ve çocuğumun geleceği için korkuyorum. Bugün buradaysam, sadece İmamoğlu için değil, adaletin terazisinin birilerine ağır basmasına karşı olduğum için buradayım. Hukuk, güçlünün değil, herkesin hukukudur. Eğer öyle değilse, o hukuk değil, baskıdır.”

KORKU DUVARI AŞILDI

Meydan giderek dolarken Tolga Akın, burada toplananların artık korku eşiğini aştığını belirterek konuşuyor: “Bugün buradaysak, yalnızca İmamoğlu için değiliz. Selahattin Demirtaş için buradayız, Can Atalay için buradayız, ismini sayamadığımız nice insan için buradayız. Bu insanlar artık korkmuyor. Gözaltılar, baskılar, şiddet… Hiçbiri kimsenin umurunda değil. Buradaki insanlar örgütlenmenin ve birlikte ses çıkarmanın önemini kavradı. Bu çok büyük bir kırılma anı.”

Akın, mücadelenin umudu beslediğine vurgu yaparak: “Umudu kaybedemeyiz. Mücadele varsa umut da var. Ve biz mücadeleyi bırakmadığımız sürece kaybetmeyeceğiz" diyor.

BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

Marmara Üniversitesi öğrencisi Zeki Efe Evciman ise öğrencilerin giderek artan baskıyı nasıl hissettiğini anlatıyor: “Demokratik değerler elimizden kayıyor. Üniversiteler de bu çöküşten payını alıyor. Artan baskıya bir kıvılcım gerekiyordu, İmamoğlu’nun tutuklanması bu oldu. Şu an agresif bir kalabalık var ve büyüyecek.”

Eşiyle beraber mitinge katılan Şahdenem Uzunyol ise önce "Çok iyi türkçe konuşamıyorum. Kürtçe biliyor musun?" diye soruyor. Bilmediğimi söyleyince yarım Türkçesiyle artık sabırlarının tükendiğini söylüyor ve devam ediyor konuşmaya: “Bıçak kemiğe dayandı. Gençlerimiz bu ülkede yaşayamaz hale geldi. Her gün yenileri yurtdışına gitmek zorunda kalıyor. Kimsenin artık dayanacak gücü kalmadı. Bizi ezenler utanmalı. Ama utanmıyorlar.”

TALEBİMİZ ORTAK

Maltepe Meydanı’nda farklı yaşlardan, kimliklerden milyonlar vardı. Ancak hepsinin ortak bir talebi vardı: Adalet. Sloganlar atıldı, pankartlar açıldı, şarkılar söylendi. Kalabalık akşama kadar dağılmadı.

Meydanı terk edenlerin gözlerinde ise yorgunluktan öte birlikte olabilmenin gururu vardı: Her şeyin sonunda bu rejimi yenebilecek olmanın gururu. Çünkü dün burada herkesin yıllarıdır çok iyi bildiği bir şey açığa çıktı: Umut, mücadeleyle büyüyor.