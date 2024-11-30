Mücadele çocuklarımız içindir

HABER MERKEZİ

LGBTİ+’ların sağlık, eğitim, istihdam, hukuk, güvenlik ve barınma gibi temel haklarda yaşadıkları eşitsizliğe karşı LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği (LİSTAG), 26-28 Kasım’da Meclis’te siyasilerle bir araya geldi.

Yapılan görüşmelere ilişkin LİSTAG tarafından yapılan açıklamada, “LGBTİ+ çocukların aileleri olarak yalnızca evlatlarımız için değil, bu ülkede yaşayan tüm duyarlı insanların ortak vicdanı adına buradaydık. Bu mücadele, çocuklarımızın varoluşunu savunma mücadelesidir” denildi.