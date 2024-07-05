Mücadele de yangınlar da sürüyor

Haber Merkezi

Ülkenin dört bir tarafında yeni yangınlar çıkarken Kastamonu ve İzmir’deki yangınlar ikinci günde de sürdü.

Maraş: Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi Cimikanlı mevkiinde önceki gün çıkan yangın 27 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 95 hektar orman zarar gördü.

Balıkesir: Kepsut’ta önceki gün çıkan yangın dün kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Kastamonu: İhsangazi’de ormana yıldırım düşmesi sonucu önceki gün yangın ikinci gününde devam etti. Ekipler havadan ve karadan müdahale etti.

Öte yandan Amed Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, 15 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketine ilişkin rapor açıkladı. Raporda iletim hatlarında birçok noktada eklerin ve liflenmelerin olduğu, direkteki OG sigortalarının yerinde olmamasının kıvılcıma sebebiyet verebileceği belirtildi. Amed Barosu Tahir Elçi Konferans Salonu’nda yapılan açıklamaya platform üyeleri katıldı.

Platform Eşsözcüsü Amed Baro Başkanı Nahit Eren, heyetlerinin ve DBB’nin yaptığı inceleme raporu ve gerekse soruşturma yürüten Çınar Cumhuriyet Basşavcılığı’nın ilk raporunda yangının elektrik direkleri ve kablolarından kaynaklandığının somut olarak ortaya çıktığını söyledi. Eren, “Sigorta üzerine iletken tellerin sarılmış olduğu, söz konusu iletken tellerin yangına sebep verdiği” bilgisinin savcılık raporunda olduğunu ifade etti. “Yetkili kurum hakkında neden soruşturma yürütülmüyor?” diye sorduklarını dile getiren Eren, savcılık makamının bu raporu eksik bulduğunu ve eksik yönlerin olduğunu ifade ederek, yeni rapor talebinde bulunduğunu aktardığını söyledi.