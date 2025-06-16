Mücadele edeceğiz

Haber Merkezi

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Yazıcık kasabası ve civarındaki bentonit madeni projesine bölge halkı tepki gösteriyor. Projeye ilişkin Valilik tarafından yapılan duyurunun ardından bölgede çevresel tartışmalar da arttı.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, projeye bölge halkının karşı olduğunu belirterek, konuyu Meclise taşıyacağını söyledi. TEMA Vakfı İl Başkanı Oğuzhan Aydın ise “‘ÇED Uygun Değildir’ kararı verilene kadar bilimsel yollarla bu projeyi durdurmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

TOPLANTI ENGELLENDİ

Niksar ilçesine bağlı Yazıcık kasabasındaki bentonit madeni konusunda bölge halkını bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için 26 Mayıs'ta Yazıcık Belediyesi Lokali’nde toplantı düzenlendi. Ancak projeyi protesto amacıyla toplantıya katılmayan bölge halkı, süreci kitlesel olarak yürütmek için "Yazıcık Doğa ve Çevre Koruma Kurulu"nu kurdu.

Toplantının ardından ruhsat verilen firmanın hazırladığı ÇED raporu bölge halkının tepkisini çekti. Raporda, projenin 40 yıl süreye yayıldığı ve yaklaşık bin 913 hektar alana sahip olduğu bilgisi yer aldı. Raporda çok derine inmeden işlem yapılacağı vurgulanırken, işlemlerin ardından toprağın rehabilite edileceği ve çevreye verilen zararın en düşük düzeyde tutulacağı ifade edildi.

KİMSE İSTEMİYOR

Projeye ilişkin 1 Haziran’daki ikinci toplantıya bölge halkının yanı sıra çevre alanında çalışan kuruluşlar, avukatlar, milletvekilleri de katıldı. Toplantının ardından Yazıcık Doğa ve Çevre Koruma Kurulunca yapılan açıklamada, su kaynaklarının, toprağın ve geleceğin tehdit altında olduğu belirtilerek, bilimsel gerçekler, hukuki veriler ve halkı iradesiyle projeye "dur" denileceği kaydedildi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, projenin sağlıklı yaşam alanlarını tehdit ettiğini, bölgenin ekolojik yapısında bozulmalara neden olabileceğini dile getirdi. Yazıcık Belediye Başkanı Tuncer Uzunoğlu da 26 Mayıs’taki toplantı öncesinde bölge halkını projeye ilişkin bilgilendirdiklerini ancak yurttaşların "Bu proje bizim toprağımıza, suyumuza, tarımımıza zarar verecek" diyerek toplantıyı protesto ettiklerini anlattı. TEMA Vakfı Tokat İl Başkanı Oğuzhan Aydın ise projenin doğada geri dönülemez tahribata yol açacağını, bu nedenle projenin karşısında olduklarını ifade etti.