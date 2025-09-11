Mücadele edeceğiz, ülkeyi değiştireceğiz

Politika Servisi

SOL Parti 4-5 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceği kongre sürecine ülkenin birçok yerinde yürüyüş ve mitingler düzenleyerek hazırlanıyor. Bu hafta sonu üç yerde başlayacak eylemlerle ilgili SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, kongrelerinin Türkiye’nin kritik bir eşikte olduğu tarihe dikkat çekerek ülkenin farklı noktalarından başlatılan eylemlerin mücadele çağrısı olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

İşleyen “AKP-MHP iktidarına karşı olan gericiliğe, faşizme ve emperyalizme karşı olan herkesin bir arada durabildiği, bir arada mücadele edebildiği bir büyük cephe siyasetine ihtiyaç var. Bu azınlık iktidarına karşı bugün ülkede gençlerin, kadınların geniş toplumsal kesimlerin belirleyici olduğu, onun üzerine yükselen bir toplumsal direniş mücadelesi var. Ülkenin geleceğini de bu mücadele tayin edecek” dedi.

İŞARET FİŞEĞİ OLACAKLAR

SOL Parti ilk eylemlerini Karadeniz’in iki ucunda gerçekleştirecek. 13 Eylül Cumartesi günü Trabzon’un Tonya ilçesi ve Zonguldak’ta eylem gerçekleşecek. Tonya’da yapılacak yürüyüş ve mitinge MYK Üyesi Alper Taş katılırken Zonguldak’ta parti sözcüsü İsmail hakkı Tombul konuşma ağacak.

BİZİ BİTİRDİLER

Miting öncesi BirGün’e değerlendirmelerde bulunan SOL Parti Tonya İlçe Başkanı Mustafa Fettahoğlu, miting için gittikleri her köyde büyük ilgiyle karşılaştıklarını söyleyerek, “AKP 23 yılda Trabzon’u Tonya’yı memleketi bitirdi. Köylü ne hayvancılık yapacak durumda ne de ekip biçebiliyor. Gençler göç etmekten başka bir çaresi kalmadı. Büyük kentlerde iş yok. İnsanlar çaresiz. Bir an önce bu iktidar kurtulmak istiyor” dedi.

Başkan Fettahoğlu, eylem çağrısını SOL Parti olarak yaptıklarını ama gördükleri ilgiyle birlikte mitingin halkın ortak tepkisine dönüştüğünü söyleyerek, “Halk iktidar için ‘bunlardan bizi kurtarın” diye feryat ediyor. B çağrıya kulak tıkamaz olmaz. Hep birlikte bunları defedeceğiz. Biz Tonya’dan başlıyoruz” diye konuştu.

Miting 13 Eylül Cumartesi günü saat 13’de Tonya Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek.

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

SOL Parti’nin 13 Eylül’de gerçekleştireceği ikinci eylemin adresi Zonguldak oldu. SOL Parti üyeleri günlerdir yaptıkları çalışmalarda Zonguldaklıları Cumartesi günü saat 13’’te İstasyon Meydanı’nda toplanmaya davet etti.

SOL Parti Zonguldak İl Başkanı İsmail Yıldız başta madenciler olmak üzere tüm kentin yıllardır mağdur edildiğine dikkat çekerek, “Son olarak işçiler yok sayılarak imzalanan KÇP kenti daha da yoksullaştırırken öfkeyi daha da arttırdı” dedi. İsmail Yavuz, AKP’nin yarattığı yoksulluğun en net fotoğrafının Zonguldak olduğuna dikkat çekerek, “Kentimiz gözümüzün önünde eriyor. Herkes yoksullaşırken bir avuç AKP’li taşeron dışında zenginleşen kimse yok. Aç kalıyor, işsiz kalıyor ya da adına iş kazası dedikleri cinayetlerde öldürülüyoruz. Bu düzenden kurtulmalıyız” dedi.

Başkan İsmail Yavuz, sözlerini şöyle bitirdi: “13 Eylül 2025 Cumartesi günü açlığa, yoksulluğa, talana, karanlığa, hukuksuzluğa, anti-demokratik uygulamalara, tek adam rejimine karşı birleşelim, değiştirelim. Saat 13’te İstasyon Meydanı’nda toplanacağız. Madenci Anıtı’na kadar yürüyeceğiz. Elbette bir ses çıkarmak gerekiyor. Bu karanlık sefalete hayır demek için birlikte sesimizi yükselteceğiz. Stant açıp bildirilerimizi dağıtacağız, pankartlarımızı şehrin çeşitli yerlerine asacağız. Tüm emek ve demokrasi güçlerini SOL Parti’nin yapacağı bu eyleme destek vermeye, güçlü bir ses çıkarmaya çağırıyoruz."

Zonguldak’ta gerçekleşecek mitinge SOL Parti sözcüsü İsmail Hakkı Tombul da katılacak.