Mücadele eden tüm kadınların zaferi

Sheinbaum, Meksika tarihinde ilk kadın devlet başkanı seçildi. Meksikalı kadınlar, en yüksek karar yetkisinin bir kadının elinde olmasını coşkuyla karşıladı. Bu zafer, yalnızca temsil edilmek değil en üst düzeyde karar alabilmek için kadınların verdiği mücadelenin sonucu

Buse İlkin Yerli

Meksika, 2 Haziran’da genel seçim için sandığa gitti. Başkanlık yarışından, şaşırtmayan bir şekilde, sol-sosyalistlerden oluşan Sigamos Haciendo Historia (SHH-Tarih Yazmaya Devam Edelim) koalisyonunun ortak adayı Claudia Sheinbaum birinci çıktı. Bu sonuçla Meksika’da, 70 yıl önce kadınlara seçilme hakkı verilmiş olmasına rağmen, ilk kez bir kadın aday başkan seçildi.

Sheinbaum’un en yakın rakibi sağ-milliyetçi kanadın birleştiği Fuerza y Corazon por Mexico (FCM-Meksika için Güç ve Yürek) koalisyonunun adayı Xotchil Galvez idi. Başkanlık yarışı neredeyse sadece bu iki kadın aday arasında geçti. Sheinbaum ile Galvez’in aldığı oy sayısı arasında ise neredeyse iki kat fark vardı.

Kadın cinayetlerinin oldukça yüksek olduğu ülkede kadınlar, ülkedeki en yüksek siyasi cam tavanın kırılmasını büyük bir coşkuyla karşıladı. Her ne kadar Meksika, Güney Amerika’da kadınların politikada yer almasında öncü rol üstlense de daha önce ‘en büyük güç’ bir kadında olmamıştı. Sheinbaum’un zaferi, cinsiyet eşitliğinde ve kadınların kamusal pozisyonlara katılımında Meksika’da yaşanan sosyal, kurumsal ve kültürel değişimlerin sonucu olarak değerlendiriliyor.

Yahudi asıllı Claudia Sheinbaum, şimdiki Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador'un solcu partisi Morena'nın kurucularından biri. Ayrıca Sheinbaum 2015'ten bu yana başkent Mexico City'nin hükümet başkanıydı.

Bunların yanında Sheinbaum, ‘akıl hocası’ Obrador’dan karmaşık bir ülke devralacak. Kadın cinayetleri, insan kaçırma gibi şiddet olaylarının sık yaşandığı Meksika’da ekonomik büyüme ve iklim krizi de önemli sorunlardan. Halkın bir kısmı, kaybedilen insanların isimlerini pusulalara yazarak geçersiz oy attı. Seçim yarışları sırasında 59 politikacı saldırıya uğradı. Bu politikacılardan ikisi seçimden sonra olmak üzere, 30’u öldü. Saldırıya uğrayan politikacıların neredeyse yarısı iktidar partisi Morena’dandı. Şiddet bu kadar artmışken Sheinbaum, bu sorunun sosyal ve kurumsal kökenlerine ineceğine dair vaatlerde bulundu. Siyasi analistlere göre bu zaferi getiren en önemli etmenlerden biri Sheinbaum’un Mexico City’de şiddet oranlarını düşürmüş olması.

Bir dönüm noktası

Kadın cinayetleri ve kaybedilen kadınlardaki artış da Meksika’daki toplumsal cinsiyet eşitsizliğini göz önüne seriyor. Şiddet artışının ülkedeki sosyal açıdan ve siyasal istikrar bakımından büyük bir engel olduğunu kabul eden Sheinbaum, kadına yönelik şiddet ile toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin Meksika’daki güvensizlik ortamının önemli bir parçası olduğunu söylüyor. Sheinbaum, öldürülen tüm kadınların davalarının kadın cinayeti olarak ele alınması gerektiğini savunuyor. Ayrıca vaatlerinden biri de tüm eyaletlere kadına yönelik şiddet konusunda uzmanlaşmış savcılar atamak.

Sheinbaum’un seçilmesi Meksika’da bir dönüm noktası olarak görülüyor. Bu zafer, yalnızca söz sahibi olmak ve temsil edilmek değil aynı zamanda en üst düzeyde karar alabilmek için onlarca yıldır, binlerce kadının verdiği mücadelenin sonucu.

Sheinbaum, daha kapsamlı ve adil politikalar talep edecek kritik bir kitlenin, kadınların çoğunluk oluşturduğu bir ülkeyi yönetecek; toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve korumak için harekete geçecek. 1 Eylül’de göreve başlayacak olan Sheinbaum, ‘Sayelerinde kazandım’ dediği Meksikalı kadınlara karşı sorumlu.

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Meksika’da kadınların siyasi hayata katılımı

• 1916: Hermila Galindo, kadınların oy kullanma hakkının 1917 Anayasası’na dahil edilmesini teklif etti.

• 1946: Kadınların yalnızca başkanlık seçimlerinde oy kullanması ve seçilebilmesini öngören reform onaylandı.

• 1953: Kadınlara federal düzeyde de seçme ve seçilme hakkı tanındı.

• 1979: Griselda Alvarez, Colima eyaletinden ilk kadın vali olarak seçildi.

• 1982: Rosario Ibarra de Piedra, ilk kadın başkan adayı oldu.

• 1996: Kongre’ye ilk kez 70’e 30 cinsiyet kotası getirildi.

• 2008: Cinsiyet kotası 60’a 40 olarak yükseltildi.

• 2014: Eşitlik ilkesi federal ve yerel kongreler tarafından kabul edildi.

• 2018: Birlik Kongresi’nde ilk kez tam cinsiyet eşitliği sağlandı.

• 2019: Tüm kamu karar alma pozisyonlarına eşitlik reformu getirildi.

• 2021: Eşitlik reformunun ardından altı kadın vali seçildi.

• 2023: Norma Pina, ilk kadın Yüksek Adalet Divanı Başkanı oldu.

• 2024: Claudia Sheinbaum ilk kadın hükümet başkanı seçildi.