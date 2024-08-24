Mücadele edilmezse toplum çürür

Politika Servisi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılı "Yaşam Memnuniyeti Araştırması" sonuçları, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyelik sürecine ilişkin toplumdaki desteğin AKP’nin iktidarı altında dramatik bir şekilde eridiğini gözler önüne serdi.

2004 yılında vatandaşların yüzde 70,2’si Türkiye’nin AB’ye üye olmasını desteklerken 2023 yılında bu oran yüzde 47,9’a düştü. Eğitim ve sağlık, başta olmak üzere toplumsal alanların tamamına yayılan gerici politikalarla halkı dizayn etmeye çalışan AKP iktidarı döneminde yaşanan bu düşüş ise neredeyse bir uyarı niteliğinde. İktidar ve ortakları toplumsal desteklerini her ne kadar kaybetmeye başlasa da git gide otoriterleştirdikleri rejimin hâlâ başındalar ve toplumun bütün alanlarına yönelik hükümleri meşru olmasa da hâlâ hayata geçiriyorlar. 9 yılda gerçekleşen bu değişim ise bunun en somut örneklerini oluştururken bu rejime karşı mücadele edilmeyen her alanda halk daha fazla değiştirilip dönüştürülmek istenecek.

Konu ile ilgili konuşan CHP Eskişehir Milletvekili ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkan Yardımcısı Jale Nur Süllü "AK Parti, 2002’de iktidara geldiğinde AB üyeliği için umut vaat eden bir tablo çizdi. Ancak sonrasında hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak, yargıyı siyasallaştırarak, basın özgürlüğünü boğarak ve temel hakları çiğneyerek Türkiye’yi Avrupa değerlerinden kopardı. Kurucu üyesi olduğumuz, 2004’te çıktığımız Avrupa Konseyi’nin yeniden siyasi denetimine alındık” dedi. “Üyelik müzakereleri donduruldu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmıyor, Anayasaya Mahkemesi kararları hiçe sayılıyor " diyen Süllü, AK Parti’nin bu baskıcı rejimi altında, halkın AB üyeliğine olan inancının da yerle bir olduğunu belirtti.