Mücadele engellenemez

EMEK SERVİSİ

Patronların talimatıyla tutuklanan sendikacılara ülkenin dört bir yanından destek eylemleri ve mesajları gelirken tutuklu bulunan Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu ve Bağımsız Maden İş Hukuk Birimi Sorumlusu Doğukan Akan, bulundukları cezaevlerinde maruz kaldıkları kötü muameleye karşı açlık grevi başlattıklarını duyurdu.

Ayrıca eylemde olan Doruk Madencilik işçileriyle dayanışma amacıyla açlık grevine başlanıldığı açıklandı.

İKİ GÜN SUSUZ BIRAKILDI

Bağımsız Maden İş, sendika avukatlarının Aksu ve Akan ile yaptığı görüşmeyi aktararak Başaran Aksu'nun, cezaevine götürüldüğü ilk andan itibaren 48 saat temiz ve içilebilir suya erişemediği, en temel ihtiyaçlarına ulaşmakta zorlandığı ve ağır hijyen sorunlarıyla karşı karşıya bırakıldığı belirtildi.

Doğukan Akan'ın da Aksu’nun hukuk sürecinde yer aldığı için hedef alındığı belirtilerek, "Tüm stajyer avukatlar için geçerli uygulama işletilmedi, kendisine özel yükümlülükler dayatıldı ve ardından tutuklamaya sevk edildi" denildi.

Açıklamada hem Aksu hem de Akan'ın maruz bırakıldıkları koşullara karşı ve Doruk Madencilik işçilerinin direnişiyle dayanışmak için açlık grevine başladığını ifade edildi. "İtirazlarını ilettiklerinde İnfaz Korumadan sorunları çözen yanıtlar almadıklarını, karşı tepkiler aldıklarını ifade ettiler. Doruk Madencilik işçilerinin eylemleriyle dayanışmak başta olmak üzere, kendilerinin yargı tarafından maruz bırakıldıkları bu muameleye itirazlarını dile getirmek üzere açlık grevindeler ikisi de" denildi.

Aksu ve Akan'ın Akhisar'a bağlı Süleymanlı'da bulunan T Tipi Cezaevinde tutulduğu aktarılan açıklamada, "Başaran Aksu ve Doğukan Akan şahsında cezalandırılmak istenen yalnızca iki kişi değil, sendikal mücadele, madencilerin direnişi ve savunma hakkının kendisidir" denildi. Ayrıca tüm kamuoyu, barolar ve hukuk kurumlarına "Bu açık hukuksuzluğa karşı tutum alma" çağrısında bulunuldu.

Başaran Aksu, Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılması kararını protesto ederken gözaltına alınıp tutuklanan Esra Işık’a destek açıklaması nedeniyle tutuklanmıştı. Doğukan Akan da Aksu’ya desteği nedeniyle cezaevine gönderilmişti.