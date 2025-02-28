Mücadele etmeye devam edeceğiz

Politika Servisi

HDK’ye yönelik operasyonlarda tutuklanan gazeteci, yazar ve sanatçılar için Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) ve SineDİSK/Sine-Sen dayanışma çağrısı yaptı. TYS, tutuklanan üyeleri Ayşe Bengi Çelik, Ercüment Akdeniz, Nesimi Aday ve ev hapsine alınan Ender İmrek için bir açıklama yayımladı.

Bu tutuklamaların yalnızca bireylerin değil, aynı zamanda toplumun düşünce ve ifade özgürlüğüne yapılan ağır bir saldırı olduğunu belirten TYS, "Son dönemlerde, ülkemizdeki siyasal iktidarın demokratik kitle örgütlerine yönelik baskıları giderek artmakta ve bu durum, temel hak ve özgürlüklerin ihlali anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, Türkiye Yazarlar Sendikası olarak bizler, ifade özgürlüğü ve demokratik katılımın önündeki engelleri kınıyoruz" dedi.