Mücadele haklı bulundu

Balıkesir’in İvrindi ve Altıeylül ilçeleri sınırlarında, Sarıalan Mevkii’nde CVK Maden İşletmeleri tarafından yapılmak istenen altın ve bakır madeni projesine karşı verilen hukuk mücadelesinde önemli bir aşama kaydedildi. Danıştay’ın bozma kararı sonrası yapılan yeni bilirkişi incelemesi, yurttaşların ve yaşam savunucularının haklılığını ortaya koydu.

Bölge halkı, TEMA Vakfı, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Gökçeyazı Türkmen Dağı Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği’nin açtığı davada Danıştay, eski bilirkişi raporundaki eksiklikler nedeniyle dosyayı bozdu. Yeniden yapılan keşif sonrası hazırlanan raporda, projenin ekosisteme ve tarım alanlarına ciddi zarar vereceği belirtildi. Çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararının ise bilimsel dayanaklardan yoksun olduğu kaydedildi.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Gökçeyazı Türkmen Dağı Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği yaptığı açıklamada, bölge halkının yıllardır süren direnişinin sonuç verdiği vurgulandı. Açıklamada şunlar belirtildi: Bu kez bilirkişi raporu, hakkaniyetli ve bilimsel bir şekilde lehimize geldi. Çok sevinçliyiz. Balıkesir 2. İdare Mahkemesi’nin talebimiz doğrultusunda önce acilen yürütmeyi durdurma kararı vermesini ardından da ÇED Olumlu kararını iptal etmesini bekliyoruz. Tüm davacılarımıza, uzmanlarımıza, avukatlarımıza, keşfe katılarak destek veren herkese sonsuz teşekkürler.”