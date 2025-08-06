Mücadele hattını kadınlar inşa edecek

Haber Merkezi

Sol Feminist Hareket’in Çanakkale’nin Küçükkuyu belgesinde 1-4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği yaz kampında, önümüzdeki günlerde anayasa tartışmalarının en önemli gündemlerden biri olacağı kaydedildi. Kampta AKP’nin ömrünü uzatma arayışına karşı, mücadele hattının inşasının feminist hareket açısından tarihi bir öneme sahip olduğuna dikkat çekildi.

ANAYASA TARTIŞMALARI

Türkiye’nin dört bir yanından kadınların katıldığı kampta, dünyadaki feminist mücadelenin dünü ve bugünü, Türkiye’deki kadın hareketinin güncel yönelimleri, anayasa tartışmaları, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve emek süreçlerindeki dönüşümler ele alındı. AKP iktidarı yıllarında kadına yönelik şiddetin arttığı, kadınların her bir hakkına yönelik saldırıların devam ettiği, kadınların gericilik ve yoksulluk kıskacında boğulduğu ve feminist mücadelenin bu çok yönlü kriz karşısında bir barikat oluşturduğu ve direniş hattını büyüttüğü belirtildi.

ÖRGÜTLENMENİN ÖNEMİ

AKP iktidarının ömrünü uzatma arayışı olarak değerlendirilen yeni anayasa tartışmaları da kampın gündemindeydi. Önümüzdeki süreçte anayasa tartışmalarının ülkenin temel gündemlerinden birisi olduğu ve anayasaya yönelik kadınların da bir mücadele hattı oluşturulmasının önemi vurgulandı. Tartışmalarda kadınların kendi sözünü ve mücadelesini örgütlemesinin yaşamsal önem taşıdığı ifade edildi. Mücadele hattının inşasının feminist mücadele açısından tarihi bir öneme sahip olduğuna dikkat çekilirken bu hat için Sol Feminist Hareket’in sorumluluktan kaçınmayacağı ifade edildi.

Kampın öne çıkan gündemlerinden biri de yeniden üretim krizi oldu. Katılımcılar, neoliberal politikalar ve sosyal devletin tasfiyesiyle birlikte ev içi bakım emeği yükünün kadınların omuzlarında daha da ağırlaştığına dikkat çekti. Artan yoksullaşma ve güvencesizliğin kadınların gündelik yaşamında derin izler bıraktığı, kamusal bakım hizmetlerinin çökmesiyle birlikte kadın emeğinin görünmezliğinin arttığı vurgulandı. Erken çocukluk ve yaşlı bakımı gündemlerinin feminist hareket içerisinde daha fazla yer alması gerektiği tartışıldı. Kamp, dayanışma ve birleşik mücadele vurgusuyla sona erdi. Kadınlar, AKP iktidarının kadınların kazanılmış haklarına yönelik saldırılarına karşı birlikte hareket etme iradesini yineleyerek, “Eşitlik, özgürlük ve laiklikten geri adım atmayacağız” mesajını verdi. Kampta tartışılan gündemlere ilişkin sonuç metninin daha sonra yayımlanacağı belirtildi.