Mücadele ışığın hiçbir zaman sönmeyecek

Haber Merkezi

SOL Parti İstanbul İl Örgütü üyesi Mustafa Hilmi Begümcan son yolculuğuna uğurlandı. Begümcan için dün Okmeydanı Cemevi’nde tören düzenlendi. Törenin ardından yoldaşları Begümcan’ı Ayazağa Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurladı.

1980 öncesi emniyette ve cezaevlerinde gördüğü işkence nedeniyle yürüme zorluğu yaşayan Begümcan, devrimci mücadeleye lise yıllarında katılmıştı. Sağlığı bozuk olan Begümcan yaşadığı zorluklara rağmen devrimci mücadeleden vazgeçmemiş; Geleceği Birlikte Kuralım Girişimi’nde yer aldıktan sonra Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin (ÖDP) kuruluş sürecine dahil olmuştu.

SOL Parti’de politik mücadelesini devam ettiren Begümcan, kalp yetmezliği nedeniyle Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Hastanesi’nde tedavi olurken fenalaşarak entübe edildi. 71 yaşındaki Begümcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.