Mücadele kazandırdı

AKP’nin tabip odalarını ele geçirme girişimleri pek çok kentte sonuçsuz kaldı. İstanbul, Ankara, İzmir tabip odalarında mevcut yönetimler seçimleri kazandı.

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) bağlı tabip odalarında seçimler yapılıyor. AKP iktidarının tüm baskısına karşın yıllardır mücadele eden özellikle İstanbul, Ankara, Hatay, Diyarbakır tabip odalarında seçimleri mevcut yönetimde olan gruplar kazandı.

Hafta sonu en büyük tabip odalarından olan İstanbul’da kıyasıya bir seçim yapıldı. Seçimlerde mevcut yönetimde olan Demokratik Katılım Grubu ile hükümete yakınlığı ile bilinen Değişim Grubu, MHP’ye yakınlığı ile bilinen Türk Hekimleri Birliği ile Çağdaş Hekimler Grubu listeleri yarıştı. İki yıldır yönetimde olan Demokratik Katılım Grubu oyların yaklaşık yüzde 55’ini alarak seçimleri kazandı. İstanbul Tabip Odası’nın yeni başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu oldu. 13 bin 500 üyesi olan ve iki grubun yarıştığı Ankara Tabip Odası’nda ise seçimleri mevcut oda yönetiminde olan Çağdaş Hekimler, 249 oy farkı ile bin 810 oy alarak seçimi kazandı. Yeni başkan Dr. Mine Coşkun oldu.

TEK LİSTE İLE GİRİLDİ

İzmir Tabip Odası seçimlerinde ise hekimler tarafından yönetime iki grup seçildi. İzmir Hekim Dayanışması’ndan 4, İzmir Çağdaş Hekimler Grubu’ndan 3 hekim yönetime girdi. Diyarbakır Tabip Odası’nda iki liste halinde gidilen ve 358 üye hekimin oy kullandığı seçimde, Demokratik Hekimler Grubu listesi oyların yüzde 85’ini aldı. Çanakkale Tabip Odası’nda da mevcut yönetimde olan Etkin Demokratik Hekimler Listesi seçimleri kazandı. Prof. Dr. N. Arzu Mirici Çanakkale Tabip Odası Başkanı olarak seçildi. Şanlıurfa Tabip Odası’nda ise seçimlere ilk kez tek liste ile girildi. Demokratik Hekim Girişimi Adayı Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Fırat Erkmen, odanın yeni başkanı oldu. Hatay Tabip Odası’nda seçime tek liste ile gidildi. Önceki dönem Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz yeniden başkanlığı seçildi. Muğla Tabip Odası da seçimlere tek liste ile girdi ve Dr. Çetin Erdol oda başkanı seçildi. Antalya’da ise birçok kente göre tam tersi bir durum yaşandı. Çağdaş Hekimler Grubu ile AKP ve MHP koalisyonunun desteklediği Önce Hekim Birliği yarıştı. Seçimi Önce Hekim Birliği grubu kazandı.