Mücadele kazandırdı

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesinin (AYM) eşitlik ilkesini ihlal ettiğini ifade ederek iptal ettiği ancak daha sonra AKP iktidarının yeniden 9. Yargı Paketi’nde gündeme getirdiği kadınların evlendikten sonra yalnızca kendi soyadlarını kullanmalarını engelleyen 15. madde geri çekildi. Kadın hakları savunucuları, “Kadın mücadelemiz kazanımla sonuçlandı” dedi.

Sol Feminist Hareket’ten yapılan açıklamada “Biz kadınların inatla sürdürdüğü mücadelemiz kazandı. Kadının adına dahi tahammül edemeyen iktidar soyadımızla verdiği savaşta geri adım atmak zorunda kaldı. Biz haklarımız ve hayatımız için bir adım dahi geri atmayacağız. 6284’e de Medeni Kanun’a da dokundurtmayacağız. AYM kararına uygun olarak soyadı düzenlemesine gerekeni yapın ve Nüfus müdürlüklerine gerekli yönergeyi derhal gönderin” denildi.

Eşitlik İçin Kadın Platformu üyeleri de İçişleri Bakanlığı’na şu çağrıyı yaptı: “AYM Kararına uygun olarak Soyadı düzenlemesine ilişkin Nüfus Müdürlüklerine gönderilmesi gereken yönergeyi acilen gönderiniz. AYM kararının yürürlüğe girdiği Ocak ayından beri yapmanız gereken bu görevi derhal yerine getiriniz. Bize anayasadan, yasalardan sildiğimiz aile reisliğini yeniden dayatmaya kalkmayınız. Siyasi görüşü ne olursa olsun kadınların ortak mücadelesi kazandı. Emek veren tüm kadınları kutluyoruz. Önümüzdeki hafta görüşülmesi beklenen #Etkiajanlığı maddesinin de geri çekilmesi için daha geniş ve etkin bir dayanışmaya ihtiyacımız var. Haklarımıza, hayatlarımıza, hayallerimize kayyum atayamayacaksınız!”