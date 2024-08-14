Mücadele kazanımla sonuçlandı: Çiğli’de işçiler işlerine dönecek

BİRGÜN EGE

Çiğli Belediyesi’nde 147 işçinin işten çıkarılmasının ardından başlayan direniş kazanımla sonuçlandı.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ile Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız arasında gerçekleşen görüşmenin ardından işçilerin işe iadesine karar verildi. Yıldız tarafından, işten çıkarılan işçilerin Ocak ayında işe alınacağı sözü verildi.

Sarı, 3 işçinin geri dönmeyi kabul etmediğini ifade etti. Geri kalan işçilerin ise öncesinde mevcut bulundukları birimlerde yeniden iş başı yapacağını belirtti.

Sarı, konuya ilişkin BirGün’e yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Çiğli’de önce 15 kişi işe geri alınmıştı. Şimdi diğer arkadaşlar da ocak ayında işe geri dönecekler. Bunu tutanak altına aldık, arkadaşlarımız da direnişlerini sonlandırdılar."

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ise şunları söyledi:

“İşçinin de Çiğli’nin de yüzü güldü. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin ve iş yeri temsilcilerimizle de yaptığımız görüşmeler, meyvesini yine karşılıklı güvenden, uzlaşıdan ve emekten yana verdi. İşçilerimiz eylemlerini sonlandırdı. Kamuoyuna ve tüm çalışma arkadaşlarıma hatırlatmak isterim ki; işten ayırma kararı başta olmak üzere yaşanan süreç; keyfi bir yaklaşımın değil, zorlu şartların dayatması sonucuydu. Şimdi hep birlikte önümüze bakmaya devam edeceğiz. Yeni yıl itibariyle emekliye ayrılan emekçi arkadaşlarımızın yerine geri alımlara başlayacak; ağır mağduriyetleri gidermek için bu süre içinde özel sektörde istihdam edilebilmeleri için iş birliklerimizi sürdüreceğiz. Bizim ortak bir hedefimiz var; ‘Çiğli için çalışmak; Çiğli’yi hak ettiklerine kavuşturmak. Herkesin mutlu olacağı bir Çiğli yaratmak.’ Bu da ancak emek, inanç ve sabırla mümkün.”