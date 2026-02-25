Mücadele sonuç verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 2020 yılında onaylanan Balıkesir-Çanakkale İlleri 1/50.000 ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı’nın iptali istemli davada Danıştay 6. Dairesi, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği "Güzel bir haberimiz var" diyerek paylaştığı karara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 18 Eylül 2020 tarihli kararı ile onaylanan Balıkesir-Çanakkale İlleri 1/50.000 ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı’nın iptali ile yürütmenin durdurulması istemi için Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Assos Dostları’ndan 10 bireysel davacı ile birlikte açtığımız davada Danıştay 6. Dairesi yıllar sonra yürütmeyi durdurma kararı verdi!

2021 yılında açtığımız dava kapsamında 29 Haziran 2022 ve 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmış ve bilirkişi raporu düzenlenmişti.

Danıştay 6. Dairesi, 27 Aralık 2022 tarihli bilirkişi raporunun üzerinden 3 yıl 2 ay geçtikten sonra nihayet “yürütmeyi durdurma” kararı verdi. Danıştay’ın kararından dolayı çok sevinçliyiz.

Dava sonucunun da yine bizlerden, doğadan, yaşamdan yana olmasını umuyor ve bekliyoruz."