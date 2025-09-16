Mücadele sonuç verdi: Omsa Metal işçilerinin direnişi kazanımla sonuçlandı

Kocaeli Dilovası’nda İsveç sermayeli Omsa Metal’de toplu sözleşme sürecinde 57 işçinin tazminatsız işten çıkarılmasıyla başlayan direniş, 70'inci gününde kazanımla sonuçlandı.

Buna göre, dün sabah işyerini terk etmeme eylemi başlatan işçilerin, tazminat hakları ödenecek. Ayrıca ilave ödenecek tazminatlar konusunda da anlaşma sağlandı.

İşçiler, iki ayı aşan direnişleri boyunca fabrikanın, patronun evinin ve İsveç Başkonsolosluğu'nun önünde çeşitli eylemler yapmıştı. Son olarak dün direnişin 69'uncu gününde Omsa Metal fabrikasına girerek işyerini terk etmeme eylemi başlatan işçiler, gasp edilen haklarını almayı başardı.

Omsa Metal işçilerinin onayıyla imza altına alınan anlaşma sonrasında direnişçi işçiler fabrikadan alkışlar ve “Zafer direnen işçinin oldu” sloganlarıyla çıktı. İşçiler, hakları olan tazminatları güvenceye alarak eylemlerini sonlandırdı.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel Başkanımız Özkan Atar, merkez yöneticilerimiz, hukukçularımız, Gebze 1 Nolu Şubemizin yöneticileri ve işyeri yönetimi arasında yapılan, uzun saatler süren müzakerenin sonucunda, üyelerimizin gasbedilen tazminat haklarının ödenmesi ve ayrıca ilave ödenecek tazminatlar konusunda anlaşma sağlandı.

Genel Başkanımız Özkan Atar, görüşme sonrası işçileri bilgilendirdi. OMSA METAL direnişçilerinin onayıyla imza altına alınan anlaşma sonrasında direnişçi OMSA işçileri fabrikadan alkışlar ve sloganlarla çıktı. Metal işçileri hep bir ağızdan “Zafer direnen işçinin oldu!” sloganı attı.

Örgütlendikleri ilk günden bu yana kararlı şekilde mücadelelerini sürdüren OMSA Metal işçilerini ve sendikal kadrolarımızı kutluyor; direnişimize destek veren, sesimize ses olan tüm sınıf dostlarımıza teşekkür ediyoruz."