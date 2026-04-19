Mücadele sürecek

HABER MERKEZİ

Maraş ve Urfa’da yaşanan okul saldırılarının ardından eğitimcilerin Ankara’da bulunan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde başlattığı Yaşam Nöbeti dün sona erdi.

Okullardaki saldırıların ardından Bakanlık dört gündür kesintisiz sürdürülen nöbetin gününe çok sayıda demokratik kitle örgütü ve siyasi parti destek verdi.

Yapılan açıklamalarda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e istifa çağrısı yapılarak yargı önüne çıkarılması talep edildi.

Nöbet alanına sığmayan kitle, Atatürk Bulvarı üzerinde açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada “Tarikatın bakanı Yusuf Tekin İstifa”, “Çocukların katili saray rejimi” sloganları atıldı.

Eğitim Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş, bakanlık önünde başlatılan ve farklı kentlerden ziyaretlerle süren dört günlük "Yaşam Nöbeti"ni, sonuç alıncaya kadar tüm kentlerde devam ettireceklerini söyledi. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e istifa çağrısı yaparak, "Okullarda yaşanan bu vahşeti sadece bir güvenlik zafiyeti olarak geçiştiremezsiniz. Bu tablo eğitimden kültüre, ekonomiden sosyal politikalara kadar yıllardır sürdürülen yanlış politikaların somut ve kanlı bir sonucudur. Şiddet münferit değil politiktir. Bu ölümlerin sorumlusu Bakan Yusuf Tekin’dir, gerekirse yargı önüne çıkarılmalıdır” dedi.

‘ŞİDDET TESADÜF DEĞİL’

KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ise yaptığı konuşmada şiddetin kamusal alanlarda yaygınlaştırıldığını ifade etti.

"Şiddet bir yerde büyüyorsa tesadüf değildir” diye konuşan Koçak, “Toplumsal çürüme, bu ülkeye dayatılan ayrıştırıcı, rant politikaların bir sonucudur. Bundan kurtulmak istiyorsak hep birlikte bu politikalara ‘hayır’ diyeceğiz" diye belirtti.

Açıklanan “Şiddetsiz Okul Deklarasyonu”nda ise yer verilen taleplerin bir kısmı şu şekilde:

• Okullara giriş-çıkışlarda pedagojik ilkelere uygun gerekli önlemler alınmalıdır.

• Eğitimde piyasacı politikalar terk edilmeli, kamusal, eşit ve ücretsiz eğitim güvence altına alınmalıdır.

• Eğitim sistemi bilimsel temelde yeniden inşa edilmelidir.

• Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli derhal iptal edilmelidir.

• MESEM uygulaması derhal son bulmalıdır.

• Her okula yeterli sayıda psikolojik danışman atanmalıdır.

• Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan Güvenli Okullar Bildirgesi imzalanmalı ve uygulanmalıdır.

• Bakan Yusuf Tekin derhal istifa etmelidir.”

ÖĞRETMENE BARİKAT

Mersin’de eğitimde şiddeti protesto etmek isteyen öğretmen ve öğrencilerin Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yürümesine polis izin vermedi. Öğretmenlerin önünde barikat kuran polisle eğitimciler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Eylemde, “Öğretmene değil, katillere barikat”, “Aç aç barikatı aç”, “Yusuf Tekin istifa” sloganları atıldı. Eğitim Sen yöneticileriyle emniyet yetkilileri arasında zaman zaman tansiyon yükseldi ancak polis barikatı kaldırmadı ve toplu yürüyüşe izin vermedi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü önündeki açıklamada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e istifa çağrısı yapıldı.