Mücadele yargıya taşınıyor

İlayda SORKU

Zonguldak’ın Alaplı ve Devrek ilçelerinde altın madeni arama çalışmaları için verilen ruhsatlara karşı mücadele sürüyor. Bölge halkı, Mavera Madencilik’e verilen maden arama ruhsatlarının iptali talebiyle sürdürdüğü direnişi yargıya taşıdı. Fındıklı, Belen, Kocaman, Aşağıdoğancılar ve Kasımlı mahallelerinin muhtarları da dahil olmak üzere 83 yurttaş, Devrek’te ise 6 mahalle muhtarı dava açtı.

Ruhsatların iptali için yürütmeyi durdurma talebiyle dava açan yaşam savunucuları, yaptıkları açıklama ile Devrek ve Alaplı’da bulunan maden sahalarında birinci ve üçüncü derece arkeolojik sit ve doğal tabiat alanı olduğuna dikkat çekti. Yurttaşlar, şunları söyledi: “Yaşam alanlarımıza, ormanlarımıza, su kaynaklarımıza, tarihimize ve kültür varlıklarımız için davamıza sahip çıkıyoruz.”

Avukat Yakup Okumuşoğlu ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Alanda su kaynakları, ormanlar, arkeolojik ve doğal sit alanları var. Burada yapılacak olan çalışmaların tüm bu alanlara zarar verme ihtimali çok yüksek. Sürecin her bir noktasında dava açacağız. Türkiye'nin üçte birini madencilere ruhsatladılar. Alaplı ve Devrek de bunun içerisinde yer alıyor ama biz buna mutlaka yargı yollarını kullanarak dur diyeceğiz” ifadelerini kullandı.