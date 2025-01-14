Mücadeleden asla ödün vermeyeceğiz

Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, tutuklu bulunan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i ziyaret etti. Nazlıaka, Özer’in adalet talebini yinelediğini ve yol arkadaşlarına selamını iletti.

Nazlıaka, ‘terör örgütüne üyelik suçlamasıyla" 76 gündür Silivri’de tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i ziyaret etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nazlıaka’nın gönderisi şöyle:

"Silivri Cezaevi’nde 76 gündür hukuksuzca tutsak edilen Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer’i ziyaret ettim. Ahmet Başkan; adalet talebini yineledi, Demokrasi Nöbeti’ndeki yol arkadaşlarımıza selam ve sevgilerini iletti. Şafak operasyonlarıyla, gizli tanıklarla, çamur at izi kalsın mantığıyla hareket edenlere inat, mücadeleden ödün vermeyeceğiz!