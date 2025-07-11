Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz

CHP’nin belediye başkanları Ankara’da bir araya geldi. CHP Genel Merkezi’nde, CHP lideri Özgür Özel’in de katılımıyla gerçekleştirilen buluşma öncesinde parti binasına, tutuklu belediye başkanlarının görselleri asıldı. Toplantıdan, “Birlik ve beraberlik içinde kararlılıkla mücadele” vurgusu çıktı.

CHP’li belediye başkanlarının toplantısının ana gündemini, CHP’ye yönelik saldırılar oluşturdu. CHP’de, operasyonların başka belediyelere de sıçramasından rahatsızlık duyulup duyulmadığı yönündeki tartışmalara CHP’li belediye başkanları, “Tedirginlik bizde değil, iktidarda” ifadesiyle kapıları kapattı.

EYLEMLERE DEVAM

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen belediye başkanları toplantısında büyükşehir belediye başkanlarının yanı sıra il ve ilçe belediye başkanları da konuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın konuşmaları büyük alkış aldı. Belediye başkanları, “Seçim gününe kadar aynı tempoda ilerleyecek, eylemlere devam edeceğiz” yorumunu dile getirdi.

Toplantıda, CHP’nin sokaktan çekilmeyeceği de vurgulandı. Süreçte, CHP’yi geriye itmek ve sokaktan çekmek için her türlü girişimde bulunulduğunu kaydeden CHP’liler, “Biz bir bayrak aldık. Halk, ‘Belediyeleri siz yöneteceksiniz’ dedi bize. Bayrağı taşımaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TOPLUM İKNA DEĞİL

Toplantıda, Manavgat Belediyesi’ndeki rüşveti ortaya koyduğu öne sürülen görüntüler de tartışıldı. CHP’liler, “İçimizde yanlış bir şey yapan varsa onunla da mücadele eder, kurumuş dalı atarız” değerlendirmesinde bulundu. Toplantıda birçok belediye başkanının, toplumun CHP’li belediyelere yönelik suçlamalara ikna edilemediğinin altını çizdiği bildirildi.

ORTAK AÇIKLAMA

Öte yandan CHP'li 134 milletvekili, belediyelere yönelik yargı operasyonlarına karşı ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, "Saray rejiminin hukuksuz saldırılarına karşı dimdik ayaktayız, halkın iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız. Genel Başkanımız Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun ve hukuksuz bir biçimde gözaltına alınan/tutuklanan seçilmiş tüm belediye başkanlarımızın yanındayız" denildi.

∗∗∗

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

İktidarın CHP’li belediyelere yargı yoluyla baskısı sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından CHP’li Şile Belediyesi’ne operasyon düzenlendi. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve 5 kişi daha gözaltına alındı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gözaltıların gece saat 01:30’da ev baskınıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Gözaltına alınan isimler arasında eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak olduğu ifade ediliyor. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, söz konusu operasyonun gece saat 01:30’da gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı. Çelik, şunları kaydetti: "Yeri yurdu belli insanları, belediye başkanlarını şafak baskınlarıyla gözaltına alarak halka korku salamadıkları için gece baskınlarına başlayanlar bilsinler ki yasalarımız geceleri operasyon ve arama yapmayı yasayla sınırlamıştır. Bu ‘operasyoncu’ zihniyet ülkemizin barışına, huzuruna ve güvenliğine zarar vermektedir. Makam, mevki ve iktidar için adalet ve insan hakları ayaklar altına alınmaktadır. Sandıktan çıkan iradenin karşısında durulamayacağını, bizi kimsenin korkutamayacağını ve sindiremeyeceğini herkes bilsin!"