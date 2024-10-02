Mücadelemiz çoğalarak sürecek

Haber Merkezi

Ankara’da 2015’te ‘Emek, Barış ve Demokrasi’ mitingine IŞİD tarafından gerçekleştirilen, 104 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 Ekim Ankara Katliamı’nın yıldönümü yaklaşırken 10 Ekim Barış Derneği ve Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, anma programına ilişkin açıklamada bulundu. 10 Ekim Barış Derneği Eş Sözcüsü İshak Kocabıyık, “Bu yıl yapacağımız anmalar anıt mücadelemizin, adalet mücadelemizin, barış mücadelemizin ne kadar sahici ve güçlü olduğunun göstergesi olacak. Gerçek adalet sağlanıncaya, barış gelinceye, demokratik, kardeşçe bir yaşam kuruluncaya kadar devam edecek” dedi.

Mülkiyeliler Birliği’nde yapılan açıklamada konuşan Kocabıyık, “Bütün çabamıza, mücadelemize, inadımıza rağmen siyasi iktidar, yargı bizim taleplerimize, bizim istemlerimize kulak tıkadı, görmezden duymazdan geldi. 2 IŞİD’li katilin devlet güçleri tarafından kollanarak, 104 kişiyi katletmesini, 500'den fazla insanı yaralamasını ‘insanlığa karşı işlenmiş suç’ saymadılar. Anıtımızın önünde daha öfkeli duracağız” ifadelerini kullandı.

UNUTTURMAYACAĞIZ

Katliamın yaşandığı alanda bir anıt yapılması taleplerinin yıllarca reddedildiğini söyleyen Kocabıyık şöyle devam etti: “9. yıl programımız işte mücadelemizin sürdüğünü ispat etsin istedik. 1 Ekim itibariyle başlayacak olan programımız 10 Ekim’i de aşarak 20 Ekim’e kadar sürecek. Burada yer almamış olsa bile ülkenin her yanında anmalarımız olacak. Bu yıl yapacağımız anmalar anıt mücadelemizin, adalet mücadelemizin, barış mücadelemizin ne kadar sahici ve güçlü olduğunun da göstergesi olacak. Mücadelemiz büyüyerek çoğalarak sürecek: Gerçek adalet sağlanıncaya, barış gelinceye, demokratik kardeşçe bir yaşam kuruluncaya kadar devam edecek."