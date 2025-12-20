Mücadelemiz sizden büyüktür

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarına yönelik operasyonların başlatıldığı 19 Mart’ın üzerinden 9 ay geçti.

Sürecin başladığı yerlerden biri olan İstanbul Üniversitesi’nde üniversite öğrencileri bir kez daha meydanlara çıktı.

İstanbul Üniversitesi Esnaf Yemekhanesi önünde toplanan öğrenciler, Beyazıt Ana Kapı’ya yürüyüş düzenledi. Yürüyüş boyunca öğrenciler, “Kurtuluş yok tek başına ya hep ya hiçbirimiz” ve “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları attı

Öğrenciler, 19 Mart sürecine dikkat çekerek mücadelenin sürdüğünü vurguladı. Daha önce de İstanbul Üniversitesi önünde kurulan barikatları aşarak yürüyüş gerçekleştiren gençler, adaletsizliğe ve geleceksizliğe karşı mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

Öğrenciler, 19 Mart sürecine dikkat çekerek mücadelenin sürdüğünü vurguladı. Daha önce de İstanbul Üniversitesi önünde kurulan barikatları aşarak yürüyüş gerçekleştiren gençler, adaletsizliğe ve geleceksizliğe karşı mücadeleden vazgeçmeyeceklerini ifade ederek şöyle seslendiler: “Binlerce soruşturma açıldı, yüzlerce arkadaşımız tutuklandı. Ama biz mücadelemizden vazgeçmedik. İzmir’de tutsak edilen arkadaşlarımızı almadan bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Gençlik kendisine dayatılan karanlığı kabul etmiyor. Barikatları yıktığımız Beyazıt’tan bir kez daha söylüyoruz: Mücadelemizden vazgeçmiyoruz.”

AİLELERDEN MESAJ

Açıklamada, tutuklanan öğrencilerin ailelerinin mesajı da okundu. Bir öğrencinin okuduğu mesajda şu ifadelere yer verildi: “Biz biliyoruz ki bu gözaltılar ve tutuklamalar, gençlerin haksızlığa karşı isyanını bastırmak ve korku duvarları örmek için yapıldı. Ancak o duvar 9 ay önce gençlik tarafından yıkılmıştı. Gençlik yalnızca İmamoğlu’na yönelik operasyonlara değil, tüm kayyumlara ve haksızlıklara karşı sokağa çıktı.

BİR KEZ DAHA BARİKAT AŞILDI

Ankara'da öğrencilerin yapmak istediği eyleme polis engel olmaya çalıştı. Öğrencilerin bir araya gelmesini engellemek için Kızılay'a çıkan sokaklarda yoğun önlem alan kolluk kuvvetleri zaman zaman sert müdahalede bulundu.

Polis engellemelerine ve barikata rağmen yürümekte ısrar eden öğrenciler Konur sokakta buluşmayı başardı. Burada yapılan konuşmalarda 19 Mart günü başlayan ve üniversite kampüslerinden sokaklara taşan mücadelenin devam ettiği vurgulandı. Açıklama sonrası polis güç kullanarak iki üniversite öğrencisini gözaltına aldı.