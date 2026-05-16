‘Mücadelemizi daha da büyüteceğiz’

Haber Merkezi

Van’da Kürt Kültürünü ve Dilini Geliştirme Derneği (KURDİGEH) öncülüğünde "15 Mayıs Kürt Dil Bayramı" dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Van AVM önünde toplanan kitle, Musa Anter Parkı’na kadar yürüdü. Yürüyüşe, Demokratik Kurumlar Platformu (DEKUP) bileşenleri, kentte bulunan siyasi parti, demokratik kitle örgütleri, hukuk örgütleri ve çok sayıda yurttaş da katıldı.

Musa Anter Parkı’nda yapılan açıklamada konuşan KURDİGEH Yöneticisi Ali Ataman, “Tüm halklar ve uluslar gibi Kürt halkı da kendi dili, kültürü ve ulusal değerlerini korumak için yıllardır her alanda mücadele etmektedir. Tüm ulusal mücadelelerin temelinde dil ve kültür özgürlüğü talebi vardır. Kürt halkının mücadelesinde de Kürt dili ve kültürünün özgürlüğü temel ve asli mücadele nedenidir. Kürt dilinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için mücadelemizi daha da büyüteceğiz” dedi.