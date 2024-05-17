Mücadelemizin geri dönüşü yok!

Haber Merkezi

SOL Feminist Hareket, İstanbul, Ankara ve Samsun’un ardında dün de Bursa ve Balıkesir Akçay’da sokağa çıktı. Eylemlerini, çeşitli kentlerde sürdüreceklerini açıklayan kadınlar, basın açıklamasında “Laikliğe, emeğimize, haklarımıza, özgürlüğümüze, geleceğimize, yaşamlarımıza sahip çıkmak için direniyoruz, direneceğiz. Bizi öldürmek isteyenlere karşı mücadelemizin geri dönüşü yok” dedi.

Ayrıca açıklamada şu ifadeler de yer aldı: “Memleketimiz yoksulluk, yolsuzluk, hukuksuzlukla lime lime dökülürken, AKP iktidarının kendi çıkarları için toplumu dinci gerici bir anlayışla dizayn etme çabası hız kesmezken bedenimizle, yaşamlarımızla, en çok da biz kadınlar eziliyoruz, hedef alınıyoruz.”