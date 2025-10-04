Mücadelenin, direnmenin ve dayanışmanın romanı

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Zülfü Livaneli’nin yeni romanı Bekle Beni Can Yayınları etiketiyle okuyucularıyla buluştu.

Bekle Beni, bir ülkenin özgürlük yolunda çektiği zorlukların, baskıya karşı girişilen mücadelenin, direnmenin, yalnız bırakılmanın ve dayanışmanın romanı.

Bugüne kadar otuzdan fazla ulusal ve uluslararası ödüle layık görülen, günümüz edebiyatının en önemli kalemlerinden biri olarak kabul edilen Zülfü Livaneli üç yıl aradan sonra yazdığı yeni romanı Bekle Beni'de bir kuşağın yaşamak zorunda kaldığı acı olayları ve ortak hikâyeleri anlatıyor.

Zülfü Livaneli, eserini, “Bekle Beni, fırtınalar içinde yitip giden arkadaşlarımıza bir saygı duruşu olarak algılanmalı,” ifadeleriyle tanımlıyor.

Aşkı, dostluğu, aile bağını ve özgürlük tutkusunu ince ince ören Bekle Beni; bir ülkenin özgürlük yolunda çektiği zorlukların, baskıya karşı girişilen mücadelenin, direnmenin, yalnız bırakılmanın ve dayanışmanın romanı.

Kültür Sanat Servisi