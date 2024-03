Mücadelenin Ferhat Hocasıydı

‘Direniş Günlüğü - Gerze’de Bir Doğa Mücadelesi’ kitabının yazarı, Gerze direnişinin önemli isimlerinden Ferhat Hançer’i uğurladık. Geride bıraktığı kitabı, anıları artık tüm ekoloji mücadelesine emanet...

Gökay BAŞCAN

Gerze termik santral mücadelesinin önemli isimlerinden ‘Direniş Günlüğü - Gerze’de Bir Doğa Mücadelesi’ kitabının yazarı emekli öğretmen Ferhat Hançer son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gece kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Hançer, Cinli Değirmen Mezarlığı’na defnedildi. Sinop’un Gerze ilçesi Yaykıl köyünde Anadolu Grubu tarafından yapılmak istenen termik santrala karşı bölge halkı 2009-2015 yılları arasında büyük bir direniş sergilemişti.

Direniş sonucu şirket bölgeden ayrılmış, Gerzeliler bunu davul zurnayla kutlamıştı. Gerze direnişi, Yeşil Gerze Çevre Platformu (YEGEP) öncülüğünde, Türkiye ekoloji mücadele tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı. Görevden, sorumluluktan hiç kaçmadı, büyük mücadelenin mimarlardan biri oldu Ferhat Hançer. Emekli öğretmen Hançer, gençlerin, arkadaşlarının ve Yaykıl köylüsünün ‘Ferhat Hocası’ydı.

EN ÖNDE YÜRÜDÜ

Emekliydi ama büyük mücadelenin en genci de Ferhat Hoca’ydı. Kortejin en önünde yürür, direniş çadırından ayrılmazdı. Yetmedi, Mustafa Kınay ile birlikte 18 Nisan 2012’de Ankara’ya yürüyüşe geçti. Yürüdüğü yollarda termik santralın zararlarını, Gerze mücadelesinin haklılığını anlattı.

Ferhat Hançer

Olayın sıcaklığı içerisinde herkes Anadolu Grubu’nu göndermek için mücadele ederken Ferhat Hoca, aynı zamanda bu önemli hikayenin ileride eksiksiz ve doğru biçimde anlatılması gerektiğini biliyordu. Hem YEGEP’in hem de ekoloji mücadelesinin tarihine duyduğu sorumluluk iyi bir arşivci yaptı Ferhat Hoca’yı. Her toplantıyı, her olayı, her gelişmeyi, her haberi arşivledi Ferhat Hoca. Yıllarca mücadeleye tanıklık etmiş, her gelişmeyi arşivleyen Ferhat Hoca sonunda bu direnişi kitaplaştırdı. Dünyanın en iyi 5 çevre direnişi arasına girmeyi başaran Gerze mücadelesi, ‘Gerze’de Bir Doğa Mücadelesi Direniş Günlüğü kitabıyla tarihe not düşmüş oldu.

Elinden BirGün gazetesini düşürmeyen Ferhat Hoca’nın olumlu, olumsuz eleştirileri bize de çok şey kattı. Önemli gördüğü çevre haberlerinden sonra tebrik etmeyi, Gerze’den selam göndermeyi hiç eksik etmedi. Uzun yıllar CHP üyesi olan Ferhat Hoca’nın kapıları devrimcilere, sosyalistlere hep açıktı. Elinden gelen desteği her zaman verdi, devrimciler kol kola yürüdü.

Cenazesindeki kalabalık, sosyal medya paylaşımları Ferhat Hoca’nın kendisini, yaşamını özetliyordu aslında. Ne dün beraber yol yürüdüğü dostları, ne mücadele arkadaşları onu yalnız bırakmadı. Dün bir kez daha gördük ki sadece yazdığı kitapta adı geçenler değil; görev yaptığı Tunceli Ovacık Lisesi’nde de, Kastamonu Çatalzeytin Lisesi’nde de unutulmayacak.

O dönem Ferhat Hoca’yla yol arkadaşlığı yapmış, YEGEP Sözcüsü Şengül Şahin de şu sözlerle veda etti: “Termik santral mücadelemizin, önde gelen isimlerinden ve bu destansı direnişimizin kitabını yazarak ölümsüzleştiren, devrimci, direnişçi, yoldaşımız, eğitimci-yazar, çevre ve doğa sevdalısı Ferhat Hançer’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ferhat abimizin anısı önünde saygıyla eğiliyorum.”