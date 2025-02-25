Mücadeleye adanmış bir ömür

Haber Merkezi

Türkiye sosyalist hareketinin öncü isimlerinden, 100 yaşındaki yazar ve çevirmen Sevim Belli, dün İstanbul’da hayatını kaybetti. Uzun yıllar boyunca devrimci mücadelenin içinde yer alan ve sosyalizm mücadelesine katkılar sunan Belli’nin vefatı, sevenleri ve mücadele arkadaşları tarafından derin üzüntüyle karşılandı. Belli’nin cenaze törenine ilişkin ayrıntılı bilgilerin önümüzdeki günlerde paylaşılacağı bildirildi.

Odak Dergisi, Sevim Belli’nin ölüm haberini şu sözlerle duyurdu: “Fedakarlığı, mücadele azmi, insan sevgisi, umudu ve direngenliği ile bilinen Sevim Belli’nin cenazesi ile ilgili ayrıntılı bilgi verilecektir.”

SEVİM BELLİ KİMDİR?

Türkiye’deki sol hareketin gelişimine katkılar sunan Belli, 1925’te İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra önce ABD’ye ardından ise Fransa’da Paris’e giden Belli, burada uzmanlık eğitimine başladı. 1951 yılında, Berlin’de düzenlenen 3’üncü Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali’ne katılan Belli, burada Nâzım Hikmet ile tanışarak sosyalist mücadeleye daha çok bağlandı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) ile hem yurtiçinde hem de yurtdışında bağlantılar kurdu. Türkiye’ye döndüğünde, İstanbul’dan Paris’e gitmek üzereyken gözaltına alındı ve TKP’ye yönelik büyük bir operasyon başladı. Bu süreçte, “51 Tevkifatı” olarak bilinen dalga ile gözaltına alınan Belli, TKP Merkez Komitesi üyeleri Şefik Hüsnü Değmer, Zeki Baştımar, Reşat Fuat Baraner, Mehmet Bozışık, Halil Yalçınkaya ve Mihri Belli ile birlikte tutuklandı.

1957’de cezaevindeyken TKP’nin önde gelen isimlerinden Mihri Belli ile evlendi. Ancak o dönemde komünist oldukları gerekçesiyle hüküm giymiş doktorların mesleklerini icra etmesi yasaklanmıştı. Bu nedenle 1964 yılında ailesiyle birlikte Cezayir’e yerleşerek burada mesleğine devam etti.

ÜÇ YILLIK CEZAEVİ SÜRECİ

1966’da Türkiye’ye dönen Belli, 12 Mart 1971 darbesinin ardından tekrar gözaltına alındı ve 3 yıl tutuklu kaldı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra ise bir kez daha yurtdışına çıkmak zorunda kaldı. Belli yaşadıklarını “Boşuna mı Çiğnedik” adlı kitabında kaleme aldı.