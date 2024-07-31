Mücadeleye devam edilecek

AKP’nin kanun teklifleri ile çalışma süresi uzatılan ve yoğun mesai süreci geçiren TBMM, sokakta yaşayan köpeklerin öldürülmesinin önünü açan kanun teklifinin görüşmelerinin ardından kapandı. CHP grubu, Meclis tatile girmeden önce son kez toplandı. Kapalı grup toplantısında Özel, yasama dönemindeki çalışmaları için milletvekillerine teşekkür etti.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurmaylarına, “Seçim bölgelerinde çalışmalarınıza devam edin” mesajını verdi. Yasama dönemine verilen aranın bir tatil olmadığının altını çizen Özel, Meclis grubunun performansını olumlu bulduğunu kaydederek, “İyi bir sınav verdik. Yasalara karşı iyi bir direniş gösterdiniz, çabalarınız için teşekkür ederim” diye konuştu.

4-9 Eylül döneminde başlayacak tüzük mesaisi de kapalı grupta konuşuldu. Edinilen bilgiye göre, CHP Lideri Özel, tüzük kurultayına yönelik il başkanlarıyla bir araya gelecek. Tüzük değişiklik önerileri üzerinde yoğunlaşması için bir çalışma grubu oluşturulacak. Tüzük kurultayı mesaisinde tüm parti bileşenlerinin görüşlerine başvurulacak. İl başkanlarının önerilerinin yanı sıra parti üyelerinden gelen binlerce öneri de gruplandırılarak çalışma grubunun masasına taşınacak. CHP yönetimi, 4 Eylül’de Sivas’ta, 5-9 Eylül döneminde ise Ankara’da olacak.

FINDIK MİTİNGİ

Tüzük kurultayı hazırlıklarına başlayan CHP, tematik mitinglerine de devam edecek. Bu kapsamda 2 Temmuz’da Giresun’da fındık mitingi düzenlenecek.

CHP, Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki değişikliğe karşı da mücadeleye devam edecek. Kanun değişikliğini AYM’ye taşıyacak parti yönetimi, Meclis’ten geçirilen yasanın uygulanabilir olmadığını anlatacak. Yasayı, “Ölü doğan yasa” olarak tanımlayan CHP, “Belediyelerin elini kolunu bağlamak için yasa yaptılar” görüşünü kamuoyuna verecek.