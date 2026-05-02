Mücadeleyi daha da yükselt

Haber Merkezi

İşçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs ülke genelinde coşkuyla kutlandı. İşçiler, emekçiler, ezilenler Saray rejiminin piyasacı, gerici, baskıcı politikalarına karşı dört bir yanda meydanlardan seslenerek "Bu böyle gitmez" dedi.

ON BİNLER KADIKÖY’DE

İstanbul’da kutlamaların adresi olan Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda on binler bir araya geldi. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin öncülüğündeki kutlama için SOL Parti, DEM, EMEP, CHP gibi pek çok parti, sendika, kurum ve yapı sabah saatlerinde Haydarpaşa Numune ve Söğütlüçeşme’de bir araya gelerek iki koldan Rıhtım’a yürüdü. Kitle yürüyüş boyunca, "Dünya yerinden oynar işçiler birlik olsa", "İşçiler birleşir, bu düzen değişir", "Savaşlara, NATO’ya, emperyalizme, burjuvaziye geçit yok" sloganları atarken Ruhi Su Dostlar Korosu’nun sahnesiyle başlayan mitingde konuşan KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, "Bugün burada savaşın, sömürünün ve adaletsizliğin karanlığına karşı yeryüzünün dört bir yanında alanları dolduran milyonlarla aynı umut ve kararlılıkla buluştuk" dedi.

DAHA ÇOK LAİKLİK DİYECEĞİZ

Ardından söz alan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da şunları kaydetti: "Emeklilere saygı göstermeyi direne direne öğreteceğiz. Onlar tek kişinin kararıyla asgari ücreti belirlesinler biz örgütlenerek asgari ücret dayatmasını yıkacağız. Halkın sandıkta ortaya koyduğu iradenin rejim tarafından yok sayılmasına izin vermeyeceğiz."

TTB İkinci Başkanı Dr. Mualla Pınar Saip, "Onlar inançlar üzerinden bizi bölmek, parçalamak isterken biz daha fazla laiklik diyeceğiz" derken DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise "Biz bu düzeni değiştirecek iradeye de kararlılığa da umuda da sahibiz" ifadelerini kullandı. Mitingde kurumlar adına okunan ortak bildirgede de şu ifadeler kullanıldı: “Ücretlerimizin enflasyon karşısında eritilmesini durduracağız. Güvencesiz işlerde, uzun saatler boyunca, ölümüne çalışmaya son vereceğiz. Kamusal hizmetlerin parasız, ulaşılabilir, nitelikli, bilimsel ve anadilinde olacağı bir düzeni mutlaka kuracağız. Doğamızı talancılardan, kentlerimizi rantçılardan her beraber koruyacağız. Onlar tek kişinin kararıyla asgari ücret belirlesin; biz örgütlenerek asgari ücret dayatmasını yıkacağız. Emeğimizi değersizleştiren ve görünmez kılmaya çalışan sistemin karşısına dikilerek, daha fazla istihdam, güvenceli iş, ücrette eşitlik için mücadele edeceğiz. Onlar sendikal haklarımızı gasp etsin; biz daha fazla örgütleneceğiz. Onlar bizi işten atmakla, ihraçlarla korkutmaya çalışsın; biz emekçiler onurumuzu ve haklarımızı birlikte savunacağız. Halkın sandıkta ortaya koyduğu iradenin yok sayılmasına izin vermeyeceğiz. Seçilmiş yerel yöneticilerin yerine kayyumlar atanmasına karşı duracağız. ABD emperyalizmi ve İsrail’in haksız hukuksuz savaşlarına karşı tüm halklar omuz omuza duracağız. Bölgemizin kaderinin monarşiler, sultanlar, diktatörler, baskıcı rejimler olmadığını göstereceğiz. Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümünü birleşerek sağlayacağız. Ataerkine, nefret söylemine, yok sayılmaya karşı eşitlik ve özgürlük için mücadeleyi büyüteceğiz. Onlar inançlar üzerinden bizi bölmek parçalamak isterken biz daha fazla laiklik diyeceğiz. Emperyalistler ve işbirlikçileri bölgemize savaş, diktatörlük ve saltanat dayatırken, laik, demokratik, tam bağımsız bir Cumhuriyeti, emeğin Cumhuriyetini hep beraber var edeceğiz.”

CHP Lideri Özgür Özel de İskele Meydanı’ndaki kutlamalara destek verdi.

YASAĞIN AMACI SADECE İŞÇİNİN SESİNİ BOĞMAK

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki sınırlı sayıdaki sendikacı, 1 Mayıs dolayısıyla Taksim’deki Atatürk Anıtı’na sloganlar atarak yürüdü. Anıta çelenk bırakan sendika üyeleri, 1 Mayıs yasaklarına tepki gösterdi. Burada konuşan Çerkezoğlu, Taksim Meydanı’nın daha önce en büyük 1 Mayıs kutlamalarına ev sahipliği yaptığını anımsatarak, 2013 sonrasındaki yasakların siyasi iktidarın tercihi olduğunu kaydetti. Çerkezoğlu, bu yasağın amacının işçilerin sesini boğmak olduğunu belirtti. Mevcut yönetim anlayışının "emeğe karşı sermayenin iktidarı" olduğunu dile getiren Çerkezoğlu, iktidarın hukuku bir araç olarak kullandığını ifade etti.

TAKSİM SADECE İŞÇİYE KAPALI

İstanbul’da Kadıköy dışında 1 Mayıs kutlamalarının iki adresi daha vardı. Aralarında TİP, HKP, Kızıl Parti, ESP, Kaldıraç gibi parti ve yapıların Taksim’e çıkmasına polis izin vermedi. Sabah saatlerinden itibaren Beşiktaş ve Mecidiyeköy’de toplanarak Taksim Meydanı’na yürümek isteyenlere polis sert şekilde müdahale etti.

Yaklaşık 600 kişi gözaltına alındı. Beşiktaş yönünden Taksim'e yürümek isteyen 37 HKP üyesi burada gözaltına alındı. Mecidiyeköy'de polis barikatına doğru yürüyüşe geçen TİP ve Kızıl Parti üyelerine de polis biber gazıyla müdahale etti. Biber gazından aralarında TİP Başkanı Erkan Baş ile milletvekilleri Ahmet Şık, Sera Kadıgil, Kezban Konukçu ve Özgül Saki'nin de olduğu kitle etkilendi. Umut-Sen Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu’nun da olduğu yüzlerce kişi burada gözaltına alındı. Boğaziçi Köprüsü'nde yürüyüş yapan Kaldıraç üyesi 40 kişi de gözaltına alındı. Mecidiyeköy’deki polis müdahalesini görüntülemek isteyen gazeteciler polis tarafından engellendi. Haber takibi yapan gazeteci Yusuf Çelik de gözaltına alındı. İstanbul Barosu yasaklar nedeniyle Valiliğe dava açtığını duyurdu.

TKP ise Kartal’da 1 Mayıs’ı kutladı. Burada yapılan konuşmalarda işçilerin her gün karşı karşıya kaldığı ağır çalışma koşulları ve giderek derinleşen yoksulluğa dikkat çekildi.