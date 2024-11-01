Mücadeleyi halk kazandı: Koza hukuka uygun değil!

Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Bahadır mahallesinde Koza Altın İşletmeleri tarafından yapılması planlanan Antimuan Madeni Açık Ocak İşletmesi’ne karşı bölge halkı mücadelesini kazandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın proje için “çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir” kararına karşı Alaşehir Doğa ve Çevre Gönüllüleri Derneği öncülüğünde dava açıldı. Manisa 1. İdare Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, “ÇED gerekli değildir” kararının hukuka uygun olmadığını belirtti.

Kararda, bilirkişi raporunda, bilirkişilerin tamamının maden projesine olumsuz görüş bildirdiği vurgulanarak, “Faaliyetin öncelikle habitatın doğrudan kaybı, bozulması ve parçalanması nedeniyle ekosistemin bozulmasına neden olacak. Proje tanıtım dosyasında söz konusu etkinliğin olası çevresel etkileri ve bölge tarımını besleyen su kaynaklarına etkisini önlemek açısından yeterli düzeyde tanıtılmadığı hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde yapılması planlanan Antimon Madeni Açık Ocak İşletmesi projesi ile ilgili olarak ‘ÇED gerekli değil’ kararının hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.

"DOĞAMIZI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Alaşehir Çevre Derneği ve bölgedeki yurttaşların avukatlığını yapan Yıldıray Çıvgın, “Bu proje Alaşehir'in içme suyuna çok yakın. Aynı zamanda bölgedeki ormanın ve endemik bitki türlerinin yok edilmesi tehlikesi vardı. Yurttaşlar da bundan kaynaklı dava açtı. Mahkeme de yurttaşların haklılığını ispatlamış oldu. Mahkeme kararı iptal etmesinden dolayı çok mutluyuz. Tarafların temiz hakkı var. Umarız temiz mahkemesi olan Danıştay'da da bu kararı onaylar. Doğamızı ve yaşam alanımızı korumaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ORMAN VE İÇME SUYUNA ZARAR VERECEK

Şirket, 21,23 hektarlık ormanlık alanda projeyi hayata geçirmek istedi. Açık işletme yöntemi ile yıllık ortalama 41 bin 600 ton antimuan cevheri üretilmesi hedeflenirken, çıkarılan cevher Tokat ili, Turhal İlçesinde Koza bünyesinde yer alan Özdemir Antimuan Madeni İşletmesine sevk edilmesi planlandı. Proje alanın çevresinde ise içme su kaynakları bulunuyor. Öte yandan proje alanına en yakın evler yaklaşık 620 metre mesafede yer alıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projeye 2 Kasım 2023 tarihinde “ÇED gerekli değildir” kararı verdi. Karara karşı Alaşehir Doğa ve Çevre Gönüllüleri Derneği öncülüğünde bölge halkı dava açtı. 28 Şubat 2024 tarihinde ise bölgede bilirkişi keşfi yapıldı.

İŞLERİ BÜYÜTTÜLER

2015 yılında kayyum atanan Koza Altın İşletmeleri, maden faaliyetlerine hız verdi. İktidar kayyum atadığı şirketleri bir bir elden çıkarırken Koza Altın’ı satmaması ve işlerini büyütmesi hep merak konusuydu. Koza Altın İşletmeleri'nin yer aldığı Koza Holding'e bağlı 12 şirket, Hazine'den, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başında olduğu Türkiye Varlık Fonu'na devredildi.